﻿Platzumbau am Hauptbahnhof: Zum Erfolg verdammt

Frische Ideen, flankiert von einem umfassenden Aufräumkonzept: Der neue Anlauf von Hannovers Stadtspitze, den Raschplatz und die anderen ungeliebten Areale hinter dem Hauptbahnhof zu beleben, könnte gelingen – auch weil die Verantwortlichen rechtzeitig Kreative aus der Stadt ins Boot geholt haben. Das sollte er aber auch, kommentiert Conrad von Meding.

Hannover. Wie in fast jeder Großstadt der Welt hat auch in Hannover der Hauptbahnhof ein Davor und ein Dahinter. Das vordere Areal ist seit der Expo tüchtig aufgewertet worden: Hannover hat dort eines der schöneren Stadtentrées in Deutschland, seit einigen Monaten nun endlich auch ohne Straßenbahngleise. Dahinter aber haben bisher alle Versuche, den Problemplatz menschenfreundlicher zu machen, wenig genutzt. Vom gut 12 Millionen Euro teuren Umbau 2010 bis zur Einrichtung der Waffenverbotszone im November hat nichts so richtig dazu beigetragen, dass Menschen sich am hinterm Hauptbahnhof wirklich wohlfühlen.