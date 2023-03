﻿Proteste in Hannovers Nordstadt: „Miethai“-Aktivisten verspielen Sympathien

Protestwandel: Der diesjährige „Miethai“ geht an Vonovia, Eigentümerin eines Hauses in der Haltenhoffstraße. Diese Protestform reicht den Aktivisten offenbar nicht mehr aus.

Nordstadt. Die Verleihung des Anti-Preises „goldener Miethai“ an besonders rücksichtslose Immobilieneigentümer zählt in der Nordstadt inzwischen zu den lieb gewonnenen Traditionen. Allzu lieb, finden die Aktivisten der Gruppe „Nordstadt solidarisch“ und kündigen an, Vermieter offensiver zu attackieren und ihnen zu Hause Besuche abzustatten. Der Protest müsse „dreckiger“ werden, finden die Aktivisten. Es klingt wie eine Drohung, und so ist es wohl auch gemeint.

Damit schaden die Protestler ihrer Sache und verspielen Sympathien. Bisher hat die Gruppe unfaires Vermieter-Gebaren sehr konkret und mit viel satirischem Charme angeprangert. Das Stofftier „Goldener Miethai“ direkt an diejenigen Häuser zu heften, aus denen alteingesessene Mieter vertrieben werden (Stichwort: Gentrifizierung), ist eine sehr öffentlichkeitswirksame Form des Protests. Jetzt will sich die Gruppe radikalisieren.

Protestkultur und Nordstadt-Image

Offenbar befürchten die Anhänger von „Nordstadt solidarisch“, dass ihre bisherige bunte Protestform ihren Teil dazu beiträgt, dass die Nordstadt als bunter, szeniger, sympathischer Stadtteil wahrgenommen wird und somit Spekulanten anlockt – was das Gegenteil dessen ist, was sie wollen. Nur so ergibt ihr Slogan Sinn, die Nordstadt müsse „dreckig“ bleiben. Das aber kann weder ein Ziel sein, noch ist es eine Beschreibung des Ist-Zustands. Vielmehr gilt: Die Nordstadt ist schmuddelig und schick, Studentenviertel und Reihenhausidyll, Kiez, Kneipenviertel und Einkaufsmeile. Diese Vielfalt sollte erhalten bleiben. Bisher hat dazu auch „Nordstadt solidarisch“ beigetragen.