Freizeittipps

Pink, Oper am Maschsee und Dog Days – das ist diese Woche in Hannover los

Die erste Ferienwoche in Hannover hat es in sich: Pink singt zweimal in der Heinz-von-Heiden-Arena, das Klassik Open Air kommt zurück, Sport auf dem Raschplatz geht in den Endspurt. Tipp: Wer Tickets für das Seh-Fest will, muss sich sputen.