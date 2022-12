﻿Reichsbürger in Hannover: Wirrköpfe und Warnzeichen

Handelt es sich nur um eine kleine Gruppe sehr abgedrehter Menschen? Das mag schon sein. Dennoch muss es uns Sorgen machen, dass es in Hannover so viele „Reichsbürger“-Fälle gibt, meint Heiko Randermann.

Hannover. Eine Ärztin, zwei Polizisten, ein Anwalt, ein Theaterbetreiber und eine Mutter, die um ihre Kinder kämpft – wer in den letzten Tagen die Nachrichten verfolgt hat, der muss den Eindruck gewinnen, dass es in Hannover und Umgebung deutlich mehr „Reichsbürgerinnen und -bürger“ gibt, als man bislang ahnen konnte. Äußerlich sind sie Bürgerliche, die aber innerlich heim ins Reich wollen, sie sind radikalisiert im Denken, aber gemäßigt im Auftreten – und gerade deshalb so schwer fassbar. Wie muss man umgehen mit diesen Menschen? Sind es nur einzelne Wirrköpfe? Oder hat sich in Hannover unter der Oberfläche dieser Gesellschaft etwas verschoben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist sicherlich nicht falsch, sie als kleine, wirre Gruppe zu betrachten – die Institutionen und Branchen, aus denen sie kommen, sind fest in der Demokratie verankert. Das Weltbild der Reichsradikalen ist in keinster Weise mehrheitsfähig, nicht in Behörden und schon gar nicht in der Gesellschaft. Doch sie deshalb als harmlose Spinner abzutun, um die man sich nicht groß sorgen müsste, wäre falsch. Tatsächlich muss es uns Sorgen machen.

Sie wittern Morgenluft, weil die Menschen krisenmüde sind

Denn auch wenn sie nicht in der Lage sind, den Staat zu stürzen, so können sie doch Gewalt ausüben und für Menschen gefährlich werden. Und dass diese radikalisierten Personen sich jetzt verstärkt zusammenschließen und gemeinsam Pläne schmieden, dürfen wir nicht ignorieren. Sie wittern Morgenluft, weil die Menschen krisenmüde sind. Das gesellschaftliche Klima wird rauer und die Zukunftsangst größer. Das ist ihr Nährboden. In diesem Sinne sind die „Reichsbürger“ nicht einfach nur Einzeltäter, sondern auch ein Warnzeichen, dass sich tatsächlich etwas verschiebt unter der Oberfläche dieser Gesellschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ruhig bleiben, aber nicht naiv sein

Die beste Antwort auf „Reichsbürger“ ist eine bürgerliche: Ruhig bleiben, aber nicht naiv sein. Institutionen in Hannover – die Polizei und andere Behörden, aber auch Schulen und Unternehmen – sollten es ernst nehmen, wenn sich unter ihnen jemand befindet, der vom Fortbestand des Deutschen Reichs faselt. Niedersachsens Innenministerium und Verfassungsschutz sollten ihre Anstrengungen erhöhen, diese diffuse Szene und ihre Verbindungen ins Rechtsextreme so weit es geht auszuleuchten. Und für uns alle gilt, dass wir in den sich überlappenden Krisen solidarisch bleiben und versuchen, uns gegenseitig zu helfen. Je besser wir es schaffen, gemeinsam die Realität zu meistern, desto weniger Mitmenschen werden sich in Traumreiche flüchten.