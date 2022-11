﻿Superblocks: Mehr Mut für mehr Lebensqualität

Hannover. Autoarme Innenstadt, mehr Velorouten, weniger Parkplätze, mehr Tempo 30, weniger Fahrspuren – verkehrstechnisch ist viel in Bewegung in Hannover. Und jetzt kommt auch noch der Bezirksrat Mitte mit der nächsten Anti-Auto-Idee um die Ecke, will in der Calenberger Neustadt einen sogenannten „Superblock“ freisperren. Da wird sich so mancher fragen: Muss das jetzt auch noch sein?

Und bekommt zumindest von mir die schlichte Antwort: Ja. Nach allem, was man aus der „Superblock“-Pionierstadt Barcelona hört, sollte man diese Idee zwingend alsbald ausprobieren. Das Konzept ist simpel: Mehr Grün, mehr Bänke und Spielflächen – Fußgänger und Radfahrer haben Priorität, der Autoverkehr ist nur noch Gast. Die Ziele sind vielfältig: Spielende Kinder, entspannte Flaneure, mehr Lebensqualität mitten in der Stadt. Oder wie ein Anlieger aus Spanien berichtet: „Ich habe viele Nachbarn sagen hören, das sei so, als hätten wir in der Lotterie gewonnen.“

Also machen. Nicht dogmatisch überall und irgendwo, aber da, wo es von der Einwohner- und Verkehrsstruktur her Sinn ergibt. Schleichwege braucht in Wahrheit niemand, sie sind für das Viertel viel nerviger und gefährlicher, als dass sie irgendeinem Autofahrer wirklich weniger Stress und mehr Schnelligkeit bescheren würden.

Die Verkehrswende ist kein Glücksspiel – aber mit Mut zum Machen lässt sich viel gewinnen.

Von Sven holle