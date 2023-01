﻿Hannovers Bevölkerung wächst – warum das auch eine gute Nachricht ist

Hannover. Der Zuwachs ist beeindruckend: Innerhalb eines Jahres ist Hannovers Bevölkerung um rund 8500 Menschen gewachsen. Zum Vergleich: Das ist so, als hätte die Landeshauptstadt einen zweiten Stadtteil Herrenhausen dazu bekommen. Oder ein halbes Linden-Nord. Oder zweimal Wülfel.

Ein Plus von 1,6 Prozent in der Bevölkerung innerhalb eines Jahres ist erst einmal anstrengend. Zumal dieser Zuwachs in einer Zeit kommt, in der wir überall Mangel erleben. Uns fehlen Tausende Wohnungen – ein Defizit, das sich noch verschärfen dürfte, wenn die Baubranche aufgrund hoher Energiepreise, Lieferschwierigkeiten und Fachkräftemangel kaum noch in der Lage ist, weiteren Wohnraum zu bauen. Uns fehlen Betreuungsplätze für Kinder – schon länger ist in der Region Hannover das Recht auf einen Kitaplatz nicht mehr überall einzuhalten. Und wer für einen Angehörigen einen Pflegeplatz suchte, der brauchte immer schon Geduld und Durchhaltewillen.

Weniger Bürokratie bei der Jobsuche

Also ist das Wachstum ein Grund zum Verzweifeln? Im Gegenteil – es ist ein Glücksfall. Dass Städte und Regionen wachsen, ist schon lange keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Wachstumsschmerzen, die ein solcher Zuzug mit sich bringt, sind erträglich gegenüber den Qualen einer Schrumpfregion.

Eine schwindende Bevölkerung ist in der Regel auch eine alternde Bevölkerung. Immer weniger Menschen sind da, die als Erzieherinnen, Handwerker oder Pflegekräfte arbeiten können. Wir spüren den Mangel jetzt schon an vielen Stellen, und ohne Zuwanderung wird er noch stärker werden. Das Boot ist voll? Vielleicht fühlt es sich ein bisschen so an – aber ohne Zuwanderung neuer Arbeitskräfte wird das Boot in Zukunft noch viel kleiner werden.

Eine große Chance: Wichtig ist es, die Zugewanderten in Jobs zu bekommen. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

So viele neue Mitbewohner zu haben, bedeutet daher zunächst mal Anstrengung. Auch, weil es sich bei dem 1,6-Prozent-Zuwachs vor allem um Flüchtlinge aus der Ukraine handelt. Menschen, die uns gesellschaftlich bereichern und auch wirtschaftlich helfen können – aber eben auch Menschen, die nicht unsere Sprache sprechen und sich leider nur selten schnell in einen Job vermitteln lassen, obwohl sie dort dringend gebraucht werden.

Zu lange haben gerade wohlwollende Politiker Zuwanderung zu kurz gedacht – sie endete gewissermaßen, sobald der Flüchtling in Hannover war und ein Dach über dem Kopf hatte, und sei es das Dach einer Messehalle. Den Rest würden dann schon ein offenes Herz und eine freundliche Haltung der aufnehmenden Gesellschaft regeln, so die Hoffnung. Doch eigentlich fängt die Zuwanderung in diesem Moment erst an.

Diese Aufgabe dürfen wir dieses Mal nicht verschlafen. Das bedeutet vor allem, ein paar Hürden wegzuräumen. Nicht so sehr bei der Sprache – wer sieht, wie sich ukrainische Jugendliche ganz selbstverständlich auf Englisch oder mithilfe eines Onlineübersetzers unterhalten, der ahnt, dass es nicht erst jahrelange Deutschkurse braucht, um in Kontakt zu kommen. Wichtiger ist es, die Zugewanderten in Jobs zu bekommen.

Beispiele wie das des pakistanischen Azubis, der in der praktischen Arbeit überzeugte, aber in der theoretischen Prüfung am Tarifautonomiestärkungsgesetz scheiterte, zeigen, dass wir hier noch deutlich Luft nach oben haben.