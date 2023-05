﻿Grünes Viertel Stephansstift: Trotz Immobilienkrise weiterdenken

Hannover. So stilvoll sind in den vergangenen Jahren nur selten die Planungsergebnisse von Architekturwettbewerben präsentiert worden. In der Kirche des Stephansstifts lässt sich zwischen Altar und Gesangsbuchausgabe studieren, was sich die Teams aus dem Bereich Hochbau- und Landschaftsarchitektur überlegt haben.

Grünes Quartier Stephansstift: Pläne sind ausgestellt

Und das ist einiges. Wenn es gelingt, die Konzeptideen umzusetzen, dann dürfte am Nackenberg ein modernes, im besten Sinne diverses Quartier entstehen, das mit der Architektursprache an die Bausubstanz des Stephansstifts anknüpft, mit seinen energetischen und sozialen Ansprüchen aber in die Zukunft deutet. Insbesondere die Kombination aus Wohnen und Arbeiten, aus Freizeit und Betreuung, aus Spielflächen für die jüngsten Nutzer und Pflege für die Betreuungsbedürftigen lässt eine gute Mischung erwarten. So, wie es das Leitbild der europäischen Stadt ausmacht.

Umso bitterer wäre es, wenn das Vorhaben durch die aktuellen Verwerfungen am Immobilienmarkt verhindert werden würde. Für derart langfristig geplante Projekte sind es weniger die Zinserhöhungen, die Probleme bereiten. Mit aktuell 4 Prozent liegen die Bauzinsen im langfristigen Mittel und sind weit von historischen Höchstständen entfernt.

Materialpreise und Personalmangel

In Kombination mit den massiv gestiegenen Materialpreisen und dem zunehmend spürbaren Personalmangel auch im Baugewerbe kann der Kostendruck auf derartige Projekte aber so sehr steigen, dass sie irgendwann immer schwieriger zu finanzieren sein werden. Da geht es großen Diakonieeinrichtungen nicht anders als privaten Bauherren und -frauen.

Dem Projekt am Nackenberg wäre zu wünschen, dass sich die Krise am Markt bald beruhigt. Hannover würde um ein gut durchkonzipiertes Wohn- und Betreuungsprojekt reicher.

