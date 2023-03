﻿Ihme-Zentrum: Das Kräftemessen zwischen Windhorst und der Stadtspitze beginnt

Die Stadt hat dem Finanzspekulanten Lars Windhorst den Geldhahn zugedreht. Der droht jetzt unverhohlen mit Stillstand. Aber es könnte sein, dass die Stadt diesmal am längeren Hebel sitzt, meint Conrad von Meding.

Sockelgeschosse in ruinenhaftem Zustand: Das Ihme-Zentrum in Hannover, gesehen von der Spinnereistraße aus.

Hannover. Von den vollmundigen Erklärungen des Lars Windhorst aus dem Jahr 2019 ist nichts geblieben. Der Beton bröckelt nur ein bisschen mehr, die Haufen an Taubenkot in den maroden Sockelgeschossen sind gewachsen, der rostige Stahl im porösen Beton blüht etwas stärker. Fortschritt? Fehlanzeige. Eine neue Perspektive? Pustekuchen.

2019 gab sich Windhorst selbstbewusst im Ihme-Zentrum

2019 hatte sich der angebliche Großinvestor Windhorst strahlend im Rathaus präsentiert und den Kommunalpolitikern mit spöttischem Lächeln erklärt, dass seine geplanten hohen Millioneninvestitionen ins Ihme-Zentrum „nicht einmal 5 Prozent“ seiner weltweiten Aktivitäten ausmachten. Er wolle alles mit Eigenkapital finanzieren, begreife die Abmachungen seiner Vorgänger mit der Stadt nur als Minimalbedingungen und wolle mehr investieren und schneller fertig werden als vertraglich mit der Stadt vereinbart.

Insgeheim hofften alle, dass dieser Spekulant nun vielleicht endlich mal Ernst machen würde mit seinen Ankündigungen. Man gibt die Hoffnung ja nicht auf, trotz aller schlechten Erfahrungen. Aber es hat wieder nicht sein sollen.

Stadt dreht den Geldhahn zu

Jetzt hat die Stadt das gemacht, wozu Windhorst nicht in der Lage war. Sie hat sich an die Verträge gehalten – und dreht dem Großeigentümer den Geldhahn zu. Einen selbst ernannten Investor, der nicht investiert, sollte man nicht noch mit öffentlichem Geld unterstützen. Windhorst hat seine Chance gehabt, übrigens zu einer Zeit, als die Zinsen niedrig und die Baumaterialien noch nicht überteuert waren. Deshalb ist es richtig, einen Schlussstrich zu ziehen.

Sonnenseite: Vom Fluss aus gesehen hat das Ihme-Zentrum durchaus Qualitäten – man darf nur nicht zu nahe herangehen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Jetzt beginnt das Kräftemessen. Windhorsts Hauptfirma Tennor lässt der Stadt eine unverhohlene Drohung ausrichten. „Ohne die verbindliche Zusage der 20-Jahres-Mietverträge durch die Stadt Hannover kann Tennor das Risiko des weiteren Investments von 150 Millionen Euro nicht vertreten“, hieß es auf Anfrage dieser Zeitung, nachdem die Stadt am Mittwoch von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht hatte. Das bedeutet übersetzt: Wenn die Stadt nicht einknickt und doch wieder das Anmieten von 24.000 Quadratmetern Bürofläche zusagt, dann wird es Stillstand geben. Also eigentlich: genau das, was es schon die letzten Jahre gab, aber diesmal mit Ansage.

Hat sich der Finanzhasardeur verkalkuliert?

Nur könnte es sein, dass sich der Finanzhasardeur jetzt verkalkuliert hat. Ein Blick in die Grundbücher des Ihme-Zentrums, die im Amtsgericht auf Antrag einsehbar sind, hat gezeigt, dass Windhorsts Firmen vor gut einem Jahr eine Grundschuld von 230 Millionen Euro eingetragen haben. Man weiß nicht, wie hoch er sie wirklich beliehen hat – aber es ist naheliegend, dass er sich auf diesem Weg Geld besorgt hat, um andere schlingernde Projekte zwischenzufinanzieren.

Die Sockelgeschosse sind fast durchweg in ruinenhaftem Zustand: Das Ihme-Zentrum in Hannover, gesehen von der Spinnereistraße aus. Die Beschäftigten der Stadtverwaltung sind gerade ausgezogen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Jetzt aber brechen ihm im Ihme-Zentrum Einnahmen weg, mit denen er möglicherweise die Zinsen für diese Grundschuld bezahlen muss. Wenn das so sein sollte, dann muss Windhorst plötzlich Geld zuschießen statt Geld zu verdienen. Und er kann seine Anteile am Ihme-Zentrum nicht verkaufen, weil er sie enorm hoch beliehen hat. Es kann tatsächlich sein, dass es für ihn wirtschaftlicher wird, die hannoversche Tochterfirma Projekt Ihme-Zentrum (PIZ) in die Insolvenz rutschen zu lassen. Für Hannover könnte es ein Gewinn sein.

2016 ging das Immobilienpaket für 16,5 Millionen Euro weg

Bei der Zwangsversteigerung 2016 war der Gewerbebereich des Ihme-Zentrums für 16,5 Millionen Euro weggegangen. Damals hatte er überhaupt nur deshalb einen Wert, weil Stadtverwaltung und Enercity dort Mietverträge hatten, die Einnahmen garantierten. Jetzt dürfte das Immobilienpaket quasi einen negativen Wert haben, weil Sanierungskosten und -notwendigkeit seit damals gestiegen sind, aber kaum noch Einnahmen dagegenstehen.

Hannover muss gewappnet sein, um im Fall einer neuen Zwangsversteigerung ein Angebot abgeben zu können. Nicht die Stadtverwaltung – die hat mit ihren eigenen Immobilien genug zu tun. Sondern private Investoren, die das Ihme-Zentrum nicht als Spekulationsobjekt begreifen, sondern den Wert der Immobilie erkennen. In bester Lage am Flussufer, mit viel Gestaltungsspielraum und der Aussicht auf eine öffentliche Förderung für Stadtreparatur. Es wäre die zweite Blüte für das Ihme-Zentrum. Man gibt die Hoffnung ja nicht auf.