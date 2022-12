﻿Warum man 2023 guten Gewissens sagen kann: Frohes neues Jahr!

2022 geht als Jahr der Krisen in die Geschichte ein. Und doch hat es an vielen Stellen gute Gründe für Hoffnung geliefert – auch bei uns in Niedersachsen und Hannover, meint Felix Harbart.

Hilfsbereitschaft statt Wutmärsche: Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes hilft einer geflüchteten Frau aus der Ukraine am Messebahnhof in Laatzen.

Hannover. Nun ist 2022 also endlich um – ein Jahr, das wir kaum vermissen werden. Aber Augenblick: War es wirklich so schlecht wie sein Ruf? Vielleicht hilft bei der Beurteilung ein Blick auf die Weltpolitik und die Erinnerung daran, für wen 2022 richtig mies gelaufen ist.

Die Verlierer des Jahres? Von Putin ...

Für Wladimir Putin zum Beispiel. Dessen Überfall auf die Ukraine hat unendliches Leid über Russlands Nachbarland gebracht, Millionen in die Flucht getrieben und die Energiepreise steigen lassen. Aber der Angriff hat nicht zuletzt Russland und Putin selbst in eine tiefe Krise gestürzt, weil rein gar nichts so lief, wie es sollte. Darum kämpft der Präsident jetzt buchstäblich ums Überleben. Wie dieser Kampf ausgeht, ist ungewiss.

Für Donald Trump könnte sich 2022 als Anfang vom Ende seiner politischen Ambitionen erweisen – und als Jahr, in dem ihm sein schlampiger Umgang mit dem Gesetz auch juristisch zum Verhängnis wurde. Derweil sind seine Populistenkollegen Boris Johnson (Großbritannien) und Jair Bolsonaro (Brasilien) seit 2022 nicht mehr im Amt.

... bis zum Mullah-Regime im Iran

Selbst die autokratischsten aller Regime zeigen Risse. Chinas Machthaber Xi Jinping hat 2022 zwar zunächst seine Macht zementiert. Gegen Ende des Jahres aber sah er sich zu einer riskanten 180-Grad-Wende in seiner Corona-Politik gezwungen, um diese Macht angesichts einer mutiger werdenden Protestbewegung im Land zu sichern. Im Iran gerät unterdessen das Mullah-Regime ins Wanken – vor allem wegen der todesmutigen Proteste von Frauen.

Und bei uns? Fast alle dieser weltpolitischen Ausschläge wirken sich auch direkt auf die Menschen in Niedersachsen und der Region Hannover aus. Wir spüren sie an unserer Gasrechnung oder langen Wartezeiten auf Güter, deren Lieferketten ins Stocken geraten sind. Tausende Menschen aus aller Welt, vor allem aus der Ukraine, haben 2022 bei uns Schutz gesucht, schon zum zweiten Mal in diesem Jahr musste die Stadt Hannover Messehallen für sie herrichten. Das Jahr 2022 hat unser Gemeinwesen einmal mehr vor große Herausforderungen gestellt.

Und wir? Sehen in der Krise nicht so schlecht aus

Aber: Wir sehen dabei alles in allem nicht so schlecht aus. Die für den Herbst befürchteten Wutmärsche enttäuschter Bürger sind ausgeblieben, dafür war die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge umso größer – gerade in Hannover. Die plötzlich notwendige Loslösung von russischen Gas- und Ölimporten könnte das lange vermisste Aufbruchssignal für eine echte Energiewende sein – mit Niedersachsen in einer Schlüsselrolle.

Während das Jahr 2022 weltweit für Despoten und Autokraten aller Art also vielfach ein schlechtes war, haben sich Demokratien wie die unsere in diesem Jahr als überraschend geländegängig erwiesen. Das heißt nicht, dass 2023 nicht rumpelig wird. Aber es bedeutet, dass wir guten Gewissens hoffnungsvoll in den Jahreswechsel gehen können.

Also: Frohes neues Jahr!