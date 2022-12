﻿Reform beim Regionsklinikum: Schließungen von Krankenhäusern dürfen kein Tabu sein

Das Klinikum Region Hannover steht vor einer Schrumpfkur. Der Krankenhausverbund muss die Zahl seiner Standorte verringern – um die hohen Verluste zu senken, aber auch um die Qualität der Behandlung zu erhöhen, meint Jens Heitmann.

Hannover. Die Zahlen sprechen für sich: Seit 2016 gehen die Behandlungsfälle in den Krankenhäusern zurück. Erst langsam – dann folgte mit der Corona-Welle der Absturz. Aus Angst vor dem Virus scheuen viele Patienten bis heute einen Klinikaufenthalt. In der Hochphase der Pandemie blieb in Deutschland ein Drittel der Betten leer. Etwa 700 Akutkrankenhäuser müssten bundesweit ihre Türen schließen, damit die anderen 700 Kliniken dieser Kategorie wieder so voll wären wie im Jahr 2019. Und selbst so eine Notoperation könnte die Krisensymptome nur kurzzeitig lindern.