﻿Kommentar zum KRH: Krach war der Motor hinter dieser Entscheidung

Hannover. Sie haben es tatsächlich geschafft: Alle Abgeordneten von SPD und Grünen haben am Dienstag für die einschneidende Reform des defizitären Klinikums Region Hannover (KRH) gestimmt. Das war keine Selbstverständlichkeit, zumal dieser Schritt für einige Kommunen eben auch mit Verlusten einhergeht. In dem Sinne muss man sagen: Respekt an die Fraktionen – und an den Regionspräsidenten, Steffen Krach (SPD).

Er war der Motor hinter dieser Entscheidung. Anders als sein Vorgänger im Amt hat Krach sich nicht gescheut, das sehr heiße Eisen Klinikumbau anzufassen. Dass das KRH mittlerweile so hohe Defizite schreibt, dass die Region sich gar nicht mehr leisten kann, den Betrieb auch nur für nächsten Jahre zu subventionieren, dürfte bei der Entscheidung sicherlich geholfen haben. Aber selbst wenn es der Mut der Verzweiflung war, mit dem Krach sich in die Aufgabe gestürzt hat: Er hat mit beiden Händen zugepackt und es am Ende hinbekommen.

Ein so dickes Brett hatte der junge Regionspräsident bislang noch nicht gebohrt. Seit seinem Amtsantritt vor eineinhalb Jahren war er vor allem durch Hauruck-Entscheidungen wie beim Kinderimpfen am Zoo und sorgsam arrangierte Instagram-Posts aufgefallen. Gegen diese Art, Politik zu machen oder zu inszenieren, ist nichts einzuwenden, aber es ist doch tröstlich, dass da noch mehr ist.

Nur die erste Hürde

Dieses Mehr wird Krach auch weiterhin brauchen, denn die Entscheidung der Regionsversammlung für die Medizinstrategie 2030 war nur die erste Hürde. Die Reform muss jetzt Schritt für Schritt umgesetzt werden, sie muss in Einklang gebracht werden mit den Klinikreformplänen des Bundes, die erst im Entstehen begriffen sind. Und sie muss mit sehr viel Geld unterfüttert werden. Die Region und ihr Präsident sind mit dieser Entscheidung noch lange nicht aus dem Schneider.

Doch eine vernünftige Alternative zu dem jetzt beschrittenen Weg gibt es nicht – auch im Sinne der Patientinnen und Patienten. Natürlich wollen alle gerne eine Klinik in direkter Nachbarschaft, aber wichtiger als die kurzen Wege (die ohnehin meist per Auto oder Bus zurückgelegt werden) ist eine gute medizinische Versorgung. Und da verspricht die neue Struktur deutliche Verbesserungen. Gerade auch mit Blick auf den Mangel an Pflegekräften und Ärzten müssen die Angebote in der Zukunft besser gebündelt werden. Denn auch die erhoffen sich von der neuen Struktur eine deutliche Erleichterung.

