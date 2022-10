﻿Kohleausstieg in Hannover: Ohne Verbrennung geht es nicht

Enercity hat erklärt, mit welchen Anlagen das Unternehmen die Kapazitäten seines Kohlekraftwerks in Stöcken ersetzen will. Grundsätzlich haben die Pläne, zu denen auch der Bau eines Müllofens in Misburg zählt, Hand und Fuß. Wie sehr das alles wirklich dem Klima hilft, hängt an Details, meint Bernd Haase.

