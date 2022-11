﻿„Gratis Fahr`n“ in Hannover: Diese Aktion ist umsonst

Ganz schön voll: Am Samstag waren Bus und Bahn in der Region kostenlos.

Hannover. Einfach einsteigen und losfahren: So einfach kann das sein mit Bus und Bahn, jedenfalls für einen Tag. Die Region lässt Zigtausende Menschen „Gratis Fahr`n“ – wichtiger als weitere Discountaktionen wären aber nachhaltige Lösungen.

Es gab zuletzt ja nicht gerade wenige Ideen, den öffentlichen Nahverkehr auf Dauer günstiger zu machen. „Gratis Fahr`n“ ist da ein Relikt aus einer vergangenen Zeit: 2019 gestartet, als Corona noch ein Bier war und Energie spottbillig. OB Belit Onay trat im Rathaus seinen Dienst an, die autofreie Innenstadt nicht mehr als ein Wahlkampfslogan. Die Verkehrswende schien damals vor allem noch eine Sache des Marketings: Man müsse die Leute nur mit dem ÖPNV bekannt machen, dann gelinge auch der Umstieg.

Tarife zu teuer

Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets ist man schlauer. Die Verkehrswende scheitert nicht daran, dass die Leute nicht wissen, was der öffentliche Nahverkehr kann. Sondern daran, dass die Tarife zu teuer und zu unübersichtlich sind. Selbst Zugausfälle und Verspätungen hielten die Kunden im Sommer nicht davon ab, in die S-Bahnen zu steigen – die Leidensfähigkeit ist offenbar groß, wenn nur die Bedingungen stimmen. Es ist ein Drama, dass wir dieses Wissen nicht nutzen, das ein Nachfolgeticket immer noch Monate entfernt ist. So sind einzelne Gratistage wie am Sonnabend nicht nur kostenlos – sondern irgendwie auch umsonst.