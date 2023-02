﻿Raschplatzumbau: Ein guter Vorstoß – für alle Beteiligten

Der Raschplatz mit all dem Dreck und Elend und den vielen Konflikten zwischen Obdachlosen und Drogenabhängigen ist auch für die Randgruppen dort mittlerweile ein verlorener Ort. Es kommt deshalb auch ihnen zu gute, dass die Stadt sich auf den Weg macht, um für sie neue dezentrale Standorte zu suchen, findet HAZ-Redakteurin Jutta Rinas.

Hannover. Verdrängt die Stadt Hannover die Obdachlosen und Drogenabhängigen vom Raschplatz, um dort künftig Lifestyle-Angebote für den Rest der Stadtgesellschaft zu machen? Vertreibt sie sie aus der Stadtmitte, damit sie im Zentrum nicht mehr sichtbar sind – und bringt sie weitab vom Leben in der City in Randgebieten unter? Die Wahrheit ist: Der gesamte Bereich hinter Hannovers Hauptbahnhof ist nicht nur für die Stadtgesellschaft, sondern auch für die Problemgruppen dort längst unerträglich geworden. Immer gibt es dort mittlerweile Konflikte zwischen der Heroin- und der Crackszene, den Trinkern und den Obdachlosen. Man hat den Eindruck, dass die Stimmung immer heftiger, immer gereizter, immer schlimmer wird. Und Lösungsmöglichkeiten direkt am Raschplatz sind auch nicht in Sicht, seitdem klar ist, dass für neue Hilfsangebote wie einen deutlich vergrößerten Kontaktladen „Mecki“ dort keine Räumlichkeiten zu finden sind.