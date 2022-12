﻿Umbau des Schulzentrums Anderten ohne Schwimmbad? Die Stadt muss jetzt nachbessern

Einbrecher scheitern in Thönse an der Terrassentür

An einer stabilen Terrassentür sind am Sonnabend Einbrecher in Burgwedel-Thönse gescheitert, die in ein Reihenhaus eindringen wollten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen – und Hinweise zu einem Mann, der an Türen geklingelt hatte.