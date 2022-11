﻿Volkstrauertag: Wir müssen neue Formen des Gedenkens finden

Go Neustadt: Mietwagen-Unternehmen spendet Warnwesten für Grundschüler

Sie will einen neuen Namen auf dem engen Neustädter Personenbeförderungsmarkt verankern: Tara Runge hat die Firma Go Neustadt kürzlich übernommen – und jetzt einen Satz Warnwesten an die Grundschule Hagen gespendet.