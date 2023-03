﻿Die Moderatorin: Gender Gap auf der Bühne

Der mentale Preis für eine Frau in dem Job ist hoch – aber auch der monetäre und zeitliche. Weil es noch immer die Erwartungshaltung an die Frau gibt, vor allem mit Schönheit zu glänzen.

Hannover. Wenn frau moderiert, teilt sie die Bühne oft mit einem männlichen Pendant. Von hier an hört die Gleichstellung auf. Während er sich in jenen schwarzen Anzug schmeißt, den er tragen kann, bis das Teil auseinander fällt, hat sie noch kein Kleid zweimal getragen. Sie hat 180 Euro beim Friseur gelassen, 40 Euro im Nagelstudio, 80 Euro bei der Kosmetikerin, 50 Euro in der Drogerie. Zeitaufwand: ein Arbeitstag – für den frau auch noch Geld bezahlt. Eitelkeit oder auferlegtes Dogma?