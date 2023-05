﻿Absage des Lister-Meile-Fests: Feste fördern – aus Prinzip

Hannover. Die Corona-Pandemie ist offiziell überwunden – es kann wieder gefeiert werden. Doch offenbar ist es schwierig wie nie, öffentliche Feste in der Stadt zu organisieren, sowohl in der City als auch in den Stadtteilen. Beim Schützenfest wird es in diesem Sommer erstmals kein zentrales Festzelt geben und das Lister Meile-Fest wurde gerade erneut abgesagt. Auch das Limmerstraßenfest in Linden wird es in diesem Jahr nicht geben.

Das ist schade, denn gerade die Stadtteilfeste sind für die Gemeinschaft enorm wichtig. Und sie tragen zur Attraktivität und Bekanntheit eines Quartiers bei.

Organisatoren der Feste brauchen Unterstützung

Es wäre falsch, die Schuld für die Absagen den Organisatoren zu geben. Im Gegenteil: Ihnen gebührt Dank, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen versuchen, ein solches Fest auf die Beine zu stellen. Aber sie brauchen Unterstützung – von der Politik, den Anwohnern, und natürlich auch von Ladenbetreibern, die sich bislang noch nicht an der Ausrichtung beteiligen. Wenn nicht genug Träger für die Finanzierung zusammenkommen, dann sterben selbst die beliebtesten Feste.

Es braucht einen Neuanfang. Bezirksratspolitiker könnten helfen, Kontakte zu Menschen und Unternehmen zu knüpfen. Und die Organisatoren könnten den Notfall als Chance begreifen, ihre Straßenfeste neu zu denken. Eine andere Art Fest ist immer noch besser als gar kein Fest – denn damit verlieren die Stadtteile auch ein Stück ihrer Seele.