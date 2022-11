﻿Hannovers Finanzen: Die Fehler der Vergangenheit

Die Stadt Hannover steckt mitten in einer der schwersten Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte. Dass es so schlimm steht, liegt auch daran, dass die Stadt in der Vergangenheit ihre Hausaufgaben unzureichend erledigt hat. Daher ist jetzt mehr Tempo gefragt, meint Andreas Schinkel.

