﻿Gasversorgung: Sparen lohnt sich – immer

Runter vom Gas: Aktuell kommt es auf jede Kilowattstunde an.

Das Badehosenwetter im Oktober spielt beim Bekämpfen des Gasmangels in die Karten, bedeutet aber ansonsten nur ein weiteres Indiz dafür, dass sich beim Klima etwas wandelt – nicht zum Guten. Weniger Energie zu verbrauchen, ist dabei nicht nur ein Gebot in Krisenzeiten, meint Bernd Haase in seinem Kommentar.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket