﻿Sanierung des Bemeroder Rathauses: Es wird Zeit

Das Rathaus im hannoverschen Stadtteil Bemerode wurde 1969 fertiggestellt – und ist seitdem nicht mehr saniert worden. Das Ergebnis: Feuchtigkeitsschäden, Rost und bröckelnder Beton. Noch länger sparen kann man hier nicht, meint Andreas Voigt.

Hannover. Gut Ding will Weile haben, heißt es. Gilt das auch für das Rathaus im hannoverschen Stadtteil Bemerode, dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger auf einen tollen Entwurf einstellen. Denn über die Sanierung des sechsstöckigen Gebäudes wird nun schon seit mehr als zehn Jahren diskutiert. Passiert ist bis heute nichts.

Feuchtigkeitsschäden, nicht genügend Fluchtwege, mangelhafter Brandschutz, abgeplatzter Beton und Rost an Bauträgern: Wer nicht weiß, dass er sich im gutbürgerlichen Bemerode befindet, könnte denken, er stünde vor einem Gebäude in einem verarmten Stadtteil von Buenos Aires. Der Handlungsbedarf ist offensichtlich, womit sich die Frage auftut, warum bislang nichts geschehen ist. Aktuell begründet dies die SPD im Stadtbezirksrat mit der schlechten Haushaltslage der Stadt – ein Feigenblatt, das von Politikern immer dann gern hervorgeholt wird, wenn ein Projekt nicht die oberste Priorität genießt. Warum das in Bemerode so ist, erschließt sich auf den ersten Blick nicht.