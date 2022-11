﻿Kommentar zur Innenstadt von Hannover: Wer weckt die City auf?

Hannover. An diesem Sonntag werden sie wieder in der Innenstadt sein: die Flaneure und Schnäppchenjäger, die Schaufensterbummler und die, die mit ihren Kindern Winterjacken kaufen und dann mit Laternen am Martinsumzug teilnehmen. Die Straßen des Zentrums werden angenehm gefüllt sein und erleuchtet vom Lichterglanz der Herbstillumination. Willkommen in der schönen alten Einkaufswelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannovers Innenstadt: Heimelige Einkaufswelt

Alte Einkaufswelt? Ja, das heimelige Szenario klingt nach der Einkaufswelt von gestern. Die neue Shoppingwelt ist anders. Man sitzt zuhause auf dem Sofa, bestellt mit dem Handy fünf Pullover, die nach zwei Tagen geliefert werden. Einer passt, vier gehen als Paket zurück. Es ist ein sehr rationales Einkaufen, vieles spricht dafür in unserer atemlos gewordenen Welt. Mit einem erlebnisreichen Einkaufsbummel aber hat das so wenig zu tun wie eine digital abgehaltene Konferenz mit einer echten Messe oder ein rein virtueller Schulunterricht mit ganzheitlicher Bildung. Geht irgendwie. Ist zweckmäßig. Aber mehr eben auch nicht.

Die schöne alte Einkaufswelt hat in den vergangenen Jahren erhebliche Risse bekommen. Weil immer mehr Menschen bei Filialisten und neuerdings im Netz einkaufen, haben im Laufe der Jahre immer öfter alteingesessene Familienbetriebe aufgegeben. Das macht die Innenstädte einförmiger, wobei Hannover diesem Trend noch ganz gut trotzt. Weil gutes Personal immer schwerer zu bekommen ist, ist die Beratungsqualität in den Geschäften nicht durchgehend optimal. Und die aktuelle schon-wieder-Krise bei Karstadt-Kaufhof zeigt, wie sehr es sich rächt, wenn das Management über Jahre hinweg nur auf kurzfristige Renditen schielt und die Trends im Handel dabei verschläft. Bald ist nur noch ein Galeria-Haus übrig, früher waren es mal sieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bald nur noch ein Galeria-Karstadt-Kaufhof-Haus übrig

Das alles ist bitter. Appelle, dass Menschen aus Solidarität oder Mitleid in den Innenstädten einkaufen sollen, haben aber noch nie genutzt. In Hannover sind sie bislang auch gar nicht nötig: Die Fußgängerzonen sind das merkantile Zentrum Niedersachsens, die Menschen kommen aus einem Radius von 100 Kilometern und mehr zum Shoppen in die Stadt. Inzwischen sind die Passantenfrequenzen teilweise sogar höher als vor der Corona-Krise. Trotzdem zeigen die jüngeren Krisen, wie anfällig Innenstädte sind – und wie wichtig es ist, ihnen neue Impulse zu geben.

Ungewisse Zukunft: Das ehemalige Karstadt-Flaggschiffhaus am Schillerdenkmal steht seit zwei Jahren leer. © Quelle: Christian Behrens

Dabei müssen wir Mut zu frischen Ideen zeigen – und auch mal in Kauf nehmen zu scheitern. Zu Füßen des Beginenturms hat das Testsurfen auf der Leinewelle begonnen, nach zehn zähen Jahren Vorbereitung durch Ehrenamtliche. Auf dem tristen Goseriedeplatz sieht man jetzt öfter junge Menschen mit Skateboards auf den dort installierten Stahlrohren und Sprungbühnen flitzen. Im Kulturdreieck zwischen Opern- und Schauspielhaus soll im kommenden Jahr nun endlich eine große Kunstblase zu kreativem Umgang mit Kultur in der Stadt einladen. Und bald beginnt – Dank viel Fördergeld aus Berlin – der Aufbau eines grünen Stadtgartens auf dem Asphaltdach des Parkhauses Schmiedestraße. Das könnte eine Stadtattraktion werden.

Auf Investoren zu warten bringt wenig

Anstatt sich immer nur in den Diskussionen über ein bisschen Radweg hier oder ein bisschen weniger Autoverkehr dort zu verlieren, sollte die Stadtgesellschaft Ideen formen, wie sie das Zentrum Hannovers so gestalten kann, dass sich möglichst viele Menschen wohl darin fühlen. Auf fremde Investoren zu warten hilft dabei wenig. Seit zwei Jahren steht das alte Karstadt-Haupthaus am Schillerdenkmal nun schon leer, der Eigentümer lehnt jeden Dialog zur Umnutzung ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Zukunft der Innenstadt liegt in unseren eigenen Händen. Vielleicht kommt dem einen oder der anderen ja eine gute Idee beim Innenstadtbummel am Sonntag.