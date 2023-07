Seelze

Blutspende in Seelze: DRK bietet vier Termine an

Das Team vom DRK Blutspendedienst in Springe tourt durch den Westen der Region Hannover und stoppt viermal in Seelze und den Ortsteilen. Auftakt ist am Freitag, 21. Juli, von 16 bis 19.30 Uhr in Dedensen.