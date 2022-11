﻿Schließung der Filiale in der Schlägerstraße: Postbank lässt Kunden im Regen stehen

Die Postbank schließt die Filiale in der Schlägerstraße in Hannovers Südstadt. Irgendwie eine logische Folge der bisherigen Geschäftspolitik des Unternehmens, findet Mathias Klein. Die Leidtragenden sind die Kundinnen und Kunden.

Irgendwie kennt man das schon von der Postbank. Der Umgang mit den Kunden ist manchmal, vorsichtig gesagt, etwas gewöhnungsbedürftig. Da wird schon mal eine Filiale für eine Woche per Zettel kurzerhand geschlossen. Oder die Warteschlangen sind so lang, dass sich Kunden im Winter gern auch mal heiße Getränke mitnehmen, um sich nicht zu erkälten. Dass jetzt nicht die Postbank selbst über die bevorstehende Schließung der Geschäftsstelle in der Schlägerstraße informiert, sondern sich die Deutsche Post bei Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese meldet und eher entschuldigend die Schließung verkündet, spricht Bände.