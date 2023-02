﻿Kein Geld für Stadtbahnen? Das falsche Signal

Die Üstra in Hannover braucht dringend neue Stadtbahnen, weil alte auseinanderfallen könnten. Das Land Niedersachsen schiebt aber einen Förderbescheid auf die lange Bank. Das ist ein Fehler, findet Mathias Klein.

Hannover. Es klingt wie ein Witz: In zweieinhalb Monaten soll die Verkehrswende so richtig vorangebracht werden. Das (voraussichtlich) ab dem 1. Mai geltende 49-Euro-Ticket soll die Menschen dazu bewegen, ihr Auto stehen zu lassen und stattdessen Busse und Bahnen zu nutzen. Alle Experten sind sich einig, dass das nur funktioniert, wenn es relativ komfortabel ist, Busse und Bahnen zu benutzen. Dazu gehören auch ein ordentlicher Zeittakt und genug Platz in den Wagen, auch zu den Spitzenzeiten am Morgen und in den Nachmittagsstunden.