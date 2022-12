﻿Grün-Rot besteht auf Verlauf der Veloroute 6: Das Grundproblem ist Onays Wahlversprechen

Hannover. Die Veloroute 6 führt im hannoverschen Stadtbezirk Bemerode nun doch über die Alte Bemeroder Straße. Das hat die grün-rote Ratsmehrheit im Bauausschuss so entschieden – und damit einen anderslautenden Beschluss des Stadtbezirksrates Kirchrode-Bemerode-Wülferode kassiert. Dort wollten CDU, FDP und SPD die Alte Bemeroder Straße aussparen, weil Anlieger und Geschäftstreibende Sorgen vor wirtschaftlichen Nachteilen haben, wenn ab 2023 bevorzugt Radfahrer die Straße nutzen.

Kritik an der von der Stadtverwaltung im fernen Rathaus ausgearbeiteten Streckenführung hatte es auch in anderen Stadtbezirken gegeben, etwa in Wülfel oder Bothfeld. Auch dort hatten Anlieger bemängelt, dass eine Veloroute durch eng gebaute Straßen viel sozialen Konfliktstoff in sich trage, zum Beispiel durch den Wegfall zahlreicher Parkplätze. Die sind in Hannover ohnehin schon knapp.

Basta-Politik von Grün-Rot führt zu Verdruss im Stadtbezirk

Das Grunddilemma dieser Premium-Radrouten besteht darin, dass sie ein Wahlversprechen von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sind und deshalb hohe politische Priorität im Rathaus haben. Insofern ist der Beschluss zur Streckenführung über die Alte Bemeroder Straße alternativlos gewesen – jede noch so kleine Änderung bei der Streckenführung hätte dem Velorouten-Projekt die Bedeutung genommen.

Doch die Basta-Politik von Grün-Rot im Rathaus führt unterm Strich nicht nur zu Verdruss im Stadtbezirk. Sie beschwört auch neue Interessenskonflikte herauf. Fußgänger, Radfahrer, Autos: Der bisher einvernehmliche Dreiklang der Nutzer auf der Alten Bemeroder Straße ist unnötig in Schieflage gebracht worden.