﻿Die „Wanderbaumallee“: Wieso Bäume durch die Stadt wandern

Jetzt wandern sie wieder. Mit der Aktion „Wanderbaumallee“ begrünen die BUND-Gruppe Region Hannover und umweltbewegte Mitbürger seit 2021 temporär Straßen und Plätze in verschiedenen Stadtbezirken Hannovers. Kleine Oasen sollen so entstehen, in denen die Bürgerinnen und Bürger hautnah erleben können, wie sich ihr Leben in der Stadt durch mehr Natur verbessert – optisch, akustisch, klimatisch und sozial.

Am Wochenende sind die Wanderbäume in einer Art Parade von der Grotestraße in Linden-Nord an den Weißekreuzplatz in der Oststadt transportiert worden. Die Initiatoren wollen mit ihren Installationen auch nachbarschaftliche Treffen fördern. Viel Schatten spendet die Allee allerdings nicht – dafür sind die transportablen Bäume dann doch ein wenig zu klein. Aber der sonnigste Teil des Sommers ist ja scheinbar auch bereits vorbei.

Mehr Grün tut gut

Mit ihrer Botschaft, dass mehr Grün der Stadt guttut, rennen die Initiatoren indes bei der Stadtspitze offene Türen ein. Wo immer in Hannover eine Straße saniert wird, räumen die Planer Bäumen mehr Platz ein – und Autos weniger. So lässt die Stadtverwaltung gerade in der Königsworther Straße in der Calenberger Neustadt Flächen entsiegeln. Die Stadtspitze scheut sich auch nicht, sich für mehr Grün und umweltfreundlicheren Verkehr bei vielen Bürgern unbeliebt zu machen – zum Beispiel mit dem Verbot von Schottergärten, dem Ausbau des Radwegenetzes zulasten des Autoverkehrs, temporär autofreien Straßenzügen oder dem Rückbau von Parkflächen.

Wahrscheinlich wird das alles dem BUND nicht weit genug gehen – aber im Ziel ist man sich einig: Mehr Grün ist unverzichtbar für eine lebenswertere Stadt.

