﻿Windenergie in der Region Hannover: Es muss sich etwas drehen

Damit aus der Energiewende vor der Haustür etwas wird, ändert die Region Hannover die Regeln für den Bau von Windrädern ganz erheblich. Von nun an können sie etwa auch in Landschaftsschutzgebieten stehen. Gut so, meint Bernd Haase.

Geredet wird ausdauernd über die Energiewende, die weg von Kohle- und Gasverstromung und hin zu den erneuerbaren Quellen Wind, Sonne oder Wasserkraft führen soll. Die aktuellen Zahlen dazu hat das Bundesamt für Statistik am Donnerstag geliefert: Im vergangenen Jahr verstromten die Energieversorger in Deutschland mehr Kohle als noch 2021, sie ist mit einem Anteil von 33 Prozent nach wie vor wichtigster Energieträger. Nimmt man Gas und Atomkraft hinzu, stammte mehr als die Hälfte des in die Netze eingespeisten Stroms aus konventionellen Ressourcen. Die Energiewende ist nach wie vor keine solche, sondern eine lang gezogene Kurve.

Das gilt auch für die Region Hannover. Die will bis 2035 klimaneutral werden (noch so ein Wort der Moderne), will also den Stromverbrauch komplett aus erneuerbaren Energien decken. Ohne Windenergie wird das nicht möglich sein. Berechnungen dazu gibt es. Sie besagen, dass die fünffache Menge der aktuellen Windstromproduktion erforderlich ist.

Derzeit herrscht noch eher Flaute

Die Region bezeichnet sich gerne als einen der bedeutendsten Windenergiestandorte im Binnenland. Der hat allerdings zuletzt geschwächelt, weil das Oberverwaltungsgericht der Regionsverwaltung Planungsfehler bei Windkraft vorhielt und weil die Rahmenbedingungen insgesamt nicht stimmten.

Bald sollen es weniger Windräder sein, aber dafür viel höhere: der Windpark Hasede nahe der Autobahn 7, im Hintergrund Klein Förste. © Quelle: Chris Gossmann (Archiv)

Das ändert sich gerade. Planungsverfahren für Windparks werden gestrafft, bisherige Tabuzonen wie Landschaftsschutzgebiete und Wälder entfallen, was nicht jedem schmeckt, aber notwendig ist, um die Ausbauziele zu erreichen. Finanziell sollen nicht nur Landbesitzer und Projektierer, sondern auch über Energiegesellschaften Kommunen und Bürger profitieren. Die Region selbst will die raumordnerischen Voraussetzungen bis Ende des Jahres geschaffen haben.

Auch Modernisierung bestehender Anlagen ist notwendig

Es steht jetzt schon fest, dass sich im Raum Hannover nicht nur mehr Windräder drehen werden, sondern auch höhere. Viele Altanlagen entsprechen, was die Stromausbeute angeht, nicht mehr dem Stand der Technik und brauchen eine Modernisierung.

Beides berührt einen heiklen Punkt. Bürgerinnen und Bürger sind mehrheitlich für Klimaschutz – allerdings häufig nur so lange, wie er sich nicht vor der eigenen Haustür bemerkbar macht. Windparks an sich und die Höhe der Rotoren waren in der Vergangenheit taugliches Streitthema, Gründungsimpuls für Bürgerinitiativen und Gegenstand von etlichen Gerichtsverfahren. Wenn die Energiewende gelingen soll, müssen Menschen aber hinnehmen, dass ein Windrad in Sichtweite ihres Hauses steht oder über Baumwipfel ragt.

Es gibt sogar Anzeichen, dass das passiert. Der Versorger Enercity hat Anfang des Monats bekannt gegeben, auf Wedemärker und Burgwedeler Gebiet den größten Windpark der Region Hannover bauen zu wollen. Es gibt zwar Proteste, aber im Vergleich zu früheren Zeiten halten die sich bislang in Grenzen. Aus der Kurve könnte tatsächlich eine Wende werden.