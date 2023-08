Kostenfrei bis 17:35 Uhr lesen

Kinderbetreuung

Nicht genügend Personal: Kita Nordlichter in Engelbostel muss schließen

Die Kita-Krise hat erste sichtbare Folgen in Langenhagen: Die Kita Nordlichter in Langenhagen-Engelbostel musste Ende des Monats Juli schließen. Der Grund: Es fehlt an Personal. Der Beruf brauche dringend mehr Anerkennung, mahnt Kita-Leiterin Stephanie Springmann.