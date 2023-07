﻿Wie funktioniert der kommunale Wärmeplan in Hannover? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Hannover. Hannover will früher als vom Gesetzgeber gefordert seinen kommunalen Wärmeplan vorlegen. Ziel ist eine Übersicht, in welchen Bereichen der Stadt künftig Wärmenetze liegen, sodass Bürgerinnen und Bürger sich nicht mehr selbst um Heiztechnik kümmern müssen. Nun hat die Landeshauptstadt den ersten Entwurf vorgelegt, auch Umlandkommunen arbeiten an Konzepten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was soll der kommunale Wärmeplan?

Deutschland will 2045 klimaneutral sein, die Kommunalparlamente im Raum Hannover haben sich sogar weitgehend 2035 als Ziel gesetzt. Das bedeutet ganz konkret: Abschied von den fossilen Brennstoffen, die ohnehin immer knapper und teurer werden. Vielfach werden langfristig Wärmepumpen die Alternativen zur Gas- und Ölheizung sein. Damit aber Bürger nicht überrascht werden, wenn sie erst in solche Technik investieren und plötzlich feststellen, dass die Kommune in ihrer Straße auch Fern- oder Nahwärme legt, fordert der Gesetzgeber Planungssicherheit.

Wann gibt es Planungssicherheit?

Die im Moment vorgestellte Karte ist zunächst ein Entwurf für die mögliche Verteilung von Wärmenetzen unter Hannover. Der soll voraussichtlich 2024 vom Rat beschlossen werden, dann wäre er rechtskräftig. Zuvor starten nach dem Sommer die offiziellen Beteiligungsverfahren. Man kann also noch mitreden, auch die sogenannten Träger öffentlicher Belange (Behörden, Institutionen) sind noch gar nicht angehört. Oberbürgermeister Belit Onay und Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel (beide Grüne) sagen aber, dass man so früh wie möglich allen Bürgerinnen und Bürgern Einblick gewähren wolle. Deshalb ist die Karte als Entwurf unter waermeplanung-hannover.de online.

Karte mit dem Entwurf der kommunalen Wärmeplanung für Hannover, Stand Juli 2023. Die lilafarbenen Gebiete sind voraussichtliches Fernwärmegebiet, die orangenen Gebiete für Nahwärmenetze, die grünen vorrangig für Wärmepumpen oder andere dezentrale Anlagen zur Wärmeerzeugung. © Quelle: wärmeplanung-hannover.de (Screenshot)

Was bedeutet das lila umrandete Gebiet?

Ein Teil des Wärmeplans ist bereits beschlossen und hat Rechtskraft: Zu Jahresbeginn ist die neue Fernwärmesatzung in Kraft getreten. Sie legt weite Teile des Kernstadtbereichs als Fernwärme-Vorranggebiet fest (in der Karte: lila). Das heißt: Dort darf zwar jeder weiterhin heizen, womit er will. Aber wenn die Heizung endgültig kaputt geht, muss etwas eingebaut werden, das mindestens so klimafreundlich ist wie Fernwärme. In den meisten Fällen wird es attraktiver sein, das Haus an die Fernwärmeversorgung anzuschließen. Die ist noch lange nicht klimaneutral (derzeit ist der Hauptbrennstoff Kohle, gefolgt von Gas), aber Enercity investiert einen Milliardenbetrag, um von fossilen Energieträgern wegzukommen. Vor einigen Wochen etwa ging in Lahe die Klärschlammverbrennung in den Betrieb, auch Großwärmepumpen und Geothermie sind geplant.

Fernwärme-Übergabestation: Eine Anlage in einem Nordstädter Keller. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Was bedeutet das organgefarbene Gebiet?

Der Begriff ist vielen neu: In diesen Gebieten sind Nahwärmenetze geplant oder schon in Betrieb. Technisch ist es fast genauso wie bei der Fernwärme: Die Heizwärme wird zentral erzeugt und in die Häuser transportiert. Es handelt sich aber nicht um das große, stadtweite Fernwärmenetz, sondern um kleinere Netze. Vorteil: Dort können auch andere Anbieter als Enercity zum Zuge kommen. Am Kronsberg etwa betreibt Konkurrent Avacon ein Nahwärmenetz für die Expo-Siedlung und erweitert es gerade für die Neubausiedlung Kronsrode. Dort wird dank eines riesigen Speichers unter dem Spielplatz Weinkampswende sogar Heizwasser mit Solarenergie beheizt – ganz ökologisch.

Und die grünen Gebiete?

Überall, wo keine Fernwärme gelegt wird und auch kein Nahwärmenetz geplant ist, sind die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer selbst verantwortlich. Laut Bundesgesetz, das wahrscheinlich nach der Sommerpause beschlossen wird, müssen sie ab 2024 beim Totalausfall ihrer alten Heizung eine Heizung einbauen, die zu mindestens 65 Prozent regenerative Energie nutzt. Das wird meist eine Wärmepumpe sein, kann auch eine Hybridheizung sein (Gas und Wärmepumpe, dann muss man zwei Techniken finanzieren) oder zum Beispiel eine Holzpelletheizung. Die von der Stadt hochgeladene Karte ist nicht ganz trennscharf bei den grünen Gebieten. Eigentlich gilt: Überall, wo nicht lila oder orange ist, müssen nach aktuellem Stand dezentrale Heizungen installiert werden.

Mit Wärmepumpe beheizt: Doppelhaushälfte von 2008 im Seelhorster Garten (Hannover-Bemerode). Die Wärmepumpe stammt von Stiebel-Eltron. © Quelle: Conrad von Meding

Ab wann sind die Netze ausgebaut?

Darauf gibt es derzeit noch keine konkrete Antwort. Enercity-Vorstandschefin Susanna Zapreva bittet um Verständnis: Das Unternehmen investiere 1,5 Milliarden in den nächsten Jahren für die Wärmewende in Hannover, die Stadt sei mit der Vorlage des Konzeptentwurfs sehr weit vorne. Aber straßengenau könne derzeit niemand sagen, wann wo welches Rohr verlegt werde. Ein Enddatum gibt es gewissermaßen: Enercity hat sich vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu sein. Bis allerspätestens dann müsste also alles umgesetzt sein.

Wie ist derzeit die Heizverteilung in Hannover?

Nach Angaben von Enercity werden derzeit 62 Prozent der Immobilien mit Gas beheizt, 27 Prozent mit Fernwärme und 10 Prozent mit anderer Energie, meist Öl, Pellets oder Strom. Die Betrachtung der Gebäude-Anzahl verfälscht allerdings die wahre Energieverteilung sehr, denn mit Fernwärme werden vor allem Großimmobilien beheizt: Mehrfamilienhäuser, Bürokomplexe, Schulen, Schwimmbäder. Ziel für 2040 ist laut Zapreva, dass 60 Prozent der Häuser an Fern- und Nahwärme angeschlossen sind, 32 Prozent mit dezentralen Erneuerbaren heizen (vor allem wohl Wärmepumpen), 0 Prozent mit Öl und dass 9 Prozent zwar die Gasinfrastruktur nutzen – aber überwiegend mit Wasserstoff. Das aber werde wohl nicht Privathäuser betreffen, stellt Dezernentin Ritschel klar: Der knappe Wasserstoff soll eher an große Industriebetriebe gehen, die hohe Temperaturen benötigen.

Ist es schlau, jetzt noch schnell eine Gasheizung einzubauen?

Bei der Vorstellung des kommunalen Wärmeplans war auch diese Frage mal wieder Thema. Dezernentin Ritschel hatte dazu ein schönes Beispiel. „Ich bin mir sicher, dass in vielen Kellern noch große Reserven an Glühbirnen lagern, die die Menschen gekauft haben, als Glühbirnen abgeschafft wurden.“ Die Angst der Menschen vor Veränderung sei verständlich. „Aber heute würde wohl kaum noch jemand auf die Idee kommen, die Glühbirnen statt der viel sparsameren LED einzuschrauben“, sagt Ritschel: „Daran sieht man, wie schnell das, was erst als Veränderung Angst gemacht hat, zum ganz normalen Alltag wird.“ Auch die Stadtwerke München hatten kürzlich dringend davor gewarnt, noch Gasheizungen einzubauen. Gas werde auf absehbare Zeit teuer werden, allein schon wegen der CO2-Belastung. Deshalb sei es besser, sich jetzt Gedanken über eine Umstellung zu machen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Stadt will die nächsten Monate nutzen, um die Planung auch anhand eingehender Kritik zu überarbeiten. Voraussichtlich gegen Jahresende könnte dann die formelle öffentliche Beteiligung starten, die zwei Monate dauert. 2024 würde der Rat die Satzung dann beschließen.

Und im Umland?

Mehrere Kommunen im Umland arbeiten bereits an der eigenen kommunalen Wärmeplanung. Lehrte zum Beispiel soll sehr weit sein, weil es dort bereits einen Ratsbeschluss gibt. Andere Kommunen wie etwa Laatzen legen derzeit Planungen für Teilbereiche auf. Das Klimagesetz des Landes gibt vor, dass bis Ende 2026 alle Kommunen einen Wärmeplan haben, damit die Bürgerinnen und Bürger Planungssicherheit haben.

