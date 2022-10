﻿Konflikt um Klimaschutz im Mühlenberg: Stadt Hannover bremst die Politik aus

Große Aufgabe: Das kommunale Unternehmen Hanova startet mit energetischen Sanierungsprojekten am Canarisweg. Zusätzliche Klimaziele will die Stadt aber nicht vorgeben.

Hannover. Der Stadtteil Mühlenberg ist im Umbruch, das Sanierungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg“ läuft noch einige Jahre. Genug Zeit also, ein paar neue Sanierungsziele festzulegen – das finden die Sanierungskommission Mühlenberg und der Bezirksrat Ricklingen. Einen neuen Leitantrag für strikte Klimaschutzaspekte bei allen Projekten wollte die Stadtverwaltung jedoch kassieren – sie befürchtet negative Folgen für das Sanierungsprogramm. In Mühlenberg setzen die Akteure dagegen darauf, dass der Stadtteil zu einem Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz werden kann. Ein vorläufiger Kompromiss, beschlossen in der jüngsten Bezirksratssitzung, schafft jetzt Raum für einen neuen Anlauf. „Wir betreten hier gerade Neuland“, sagte Bezirksbürgermeister Andreas Markurth (SPD).

Wie passt „Sozialer Zusammenhalt“ zum Klimaschutz?

2014 wurde Mühlenberg in ein gemeinsam von Bund, Land und Stadt getragenes Sanierungsprogramm aufgenommen. „Soziale Stadt“ hieß es zunächst. Den juristischen Rahmen gibt das Städtebauförderungsgesetz vor; es geht um die Verbesserung von Wohn- und Lebensbedingungen. Die verschiedenen Förderprogramme sollen, je nach Problemlage in einem Quartier oder Wohngebiet, auch unterschiedlich wirken. 2020 wandelte Niedersachsen sechs alte Programme in drei Fördervorhaben mit neuen Schwerpunkten um: „Lebendige Zentren“, „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ sowie „Sozialer Zusammenhalt“. Letzteres gilt seither für Mühlenberg.

Dabei geht es zwar auch um umweltgerechtes Bauen, aber vor allem um Infrastruktur, soziale Aspekte und Modernisierung. Aus Sicht der Sanierungskommission kommt darin zu wenig Umweltschutz vor; auch die Folgen der Klimakrise sieht die Kommission zu wenig berücksichtigt. So sehen es auch die meisten Bezirksratsfraktionen. Sie sympathisieren mit einem im Mai dieses Jahres von der Kommission beschlossenen Leitantrag. Dieser sieht im Kern vor, Mühlenberg zu einem "Vorzeigestadtteil Hannovers im Bereich des Klimaschutzes" zu machen. An diesem Ziel müssten sich dann alle Vorhaben – sei es eine Umgestaltung von Grünflächen, eine Gebäudesanierung oder ein Neubau – messen lassen.

Bauunternehmen Hanova plant klimagerechte Sanierungen

Der Zeitpunkt wäre perfekt, denn bislang gab es in Mühlenberg erst wenige Sanierungsprojekte an Wohnhäusern. Mit der Übernahme der Wohnungen am Canarisweg durch das kommunale Unternehmen Hanova vor gut zwei Jahren sind nun jedoch die Weichen für größere Maßnahmen im Wohnsektor gestellt. Wie berichtet, will Hanova in diesem Jahr auch mit ersten Sanierungen loslegen. Andere Wohnungsunternehmen könnten in den nächsten Jahren folgen.

Die Stadt bremste das Ansinnen von Sanierungskommission und Bezirksrat jedoch. Sie befürchtete, dass das Geld aus bestehenden Städtebauförderprogrammen eben nicht für Klimaschutzmaßnahmen herangezogen werden kann. Die Verwaltung schlug dem Bezirksrat in dessen jüngster Sitzung daher vor, den Leitantrag abzulehnen. Das wiederum mochten weder die SPD noch die Grünen oder die Fraktion FDP&Volt mittragen. Die Ablehnung der Stadt sei in beiden Gremien "auf großes Unverständnis gestoßen", sagte Grünen-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Farnbacher. "Mit dieser Praxis wird man die Klimaziele der Stadt Hannover nicht erreichen", meinte auch Volt-Bezirksratsherr Erik Breves. Die Stadtverwaltung wolle durchaus mehr in erneuerbare Energien und Umweltschutz investieren, gab er zu bedenken. "Klimaschutz ist also schon jetzt eine Querschnittsaufgabe." Nur müsse sich das auch intensiver in einzelnen Vorhaben wiederfinden – zum Beispiel in Projekten wie der Erneuerung ganzer Stadtteile.

Stadt bietet Sondersitzung für Bezirksrat an

Tatsächlich sei die Stadt einem solchen Ansinnen auch gar nicht abgeneigt, betonte Bezirksbürgermeister Markurth. „Die Stadt ist nicht gegen mehr Klimaschutz, sondern fragt sich, wie das gesetzeskonform geht.“ Sprich: Wenn der Leitantrag die politischen Gremien wie gewünscht passiert, müsste die Stadt ihn umsetzen – und würde dabei möglicherweise gegen einzelne Punkte des Städtebauförderungsgesetzes verstoßen. Dieser Zusammenhang soll jetzt noch einmal gründlich durchdacht werden. Die Stadt will den Bezirksrat dazu zu einer Sondersitzung bitten. „Das passiert kurzfristig“, erklärte Markurth. So lange will das Gremium den Leitantrag noch unbeschlossen ruhen lassen.

