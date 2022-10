﻿Der Verein Waage hat in 30 Jahren 15.000 Konflikte geschlichtet – wie schaffen die das?

Hannover. „Die mach ich platt, alle, verstehst du?“ Das bricht aus dem 20-jährigen Mann aus Bosnien im Einzelgespräch heraus. Ein Streit innerhalb einer Großfamilie mündet in eine Schlägerei auf offener Straße mit 30 Personen, Polizeieinsatz und vielen Verletzungen. Ein Vierteljahr später beauftragt die Justiz den Verein Waage Hannover mit dem Versuch einer Mediation – laut Aktenlage bestehen viele gegenseitige Vorwürfe und Drohungen. Nächster Fall: Ein geschiedenes Paar, es geht um den Umgang mit dem gemeinsamen Sohn. Die Mutter gehört einer Sekte an, bei einem Streit ist es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten gekommen. Auch in diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft die Waage für einen Täter-Opfer-Ausgleich mit ins Boot geholt.

Außergerichtliche Klärung von Konflikten

Seit mittlerweile 30 Jahren gibt es das Mediationszentrum Waage, das Menschen bei der außergerichtlichen Klärung von Konflikten unterstützt. „Eskalierte Konflikte weitgehend friedlich zu lösen ist die Grundlage unserer Arbeit“, sagt Lutz Netzig, Mitbegründer des Vereins. In den Anfängen haben sich die Mediatoren vorwiegend um strafrechtliche Täter-Opfer-Ausgleichsfälle gekümmert. Mittlerweile unterstützet das Team von 24 haupt- und ehrenamtlichen Mediatoren aber auch Zivilrechtsfälle, Elternkonflikte oder Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn, Kollegen oder auf dem Fußballfeld.

„Wir loten aus, was mit der Mediation geht“, so Netzig. Nicht jeder Betroffene habe Lust auf das Gespräch, dennoch sei Kommunikation in den meisten Fällen der Schlüssel zur Lösung. In den vergangenen Jahren sei das Angebot der Mediation immer besser von der Gesellschaft angenommen worden. „Probleme in Gesprächen anzugehen und zu klären ist längst nicht mehr exotisch.“ Schon in der Schule gebe es Streitschlichter, das Thema setzt sich daher beständig durch. Roberta Cifariello ist seit einem Jahrzehnt bei der Waage und kümmert sich vorrangig um Familienfälle. „Da geht es oft um hoch eskalierte Zustände und auch Gewaltschutz.“ 60 Prozent der Täter-Opfer-Ausgleichsfälle sind inzwischen Fälle von häuslicher Gewalt. Familienrichter und Jugendämter weisen die Fälle zu, „bei einer Familien-Mediation ist es auch wichtig, Zeit zu haben“, betont Cifariello. Zehn Sitzungen pro Konflikt seien daher eingeplant, „und dabei haben wir vor allem immer die Kinder im Fokus“.

95 Prozent der Mediationen enden mit einer Einigung

Zum Alleinstellungsmerkmal bei der Waage gehört, Gewaltkonflikte nicht auszuschließen. „Wir müssen niemanden wegschicken“, betont Netzig. Und auch warten müssen die Betroffenen nicht. Innerhalb von 14 Tagen gibt es Termine – spätestens. „Vor allem bei dem Fußballprojekt, da brennt es dann auch“, betont der Mediator. Denn wenn die nächste Begegnung auf dem Rasen bereits in wenigen Tagen sei, müssten die Konflikte vorher geklärt werden. In Gesprächen in Büroatmosphäre.

In drei Jahrzehnten hat das Waage-Team knapp 15.000 Konflikte geschlichtet, die Erfolgsquote ist hoch. „Rund 60 Prozent der Betroffenen nehmen das Mediations-Angebot an, davon enden dann 95 Prozent der Fälle mit einer Einigung“, sagt Netzig. Rund 450 Konfliktfälle werden pro Jahr betreut, „es muss nicht jeder machen, aber es soll jeder kennen.“ Auch wenn private Personen die Hilfe in der Oststadt in Anspruch nehmen können, „wir sind keine Therapeuten sondern Mediatoren“, betont Cifariello. Es gehe vor allem um Kommunikation, „Eltern etwa sollen sich wieder verständigen, ein Paar werden müssen sie nicht.“

Zunahme von Hate Crime und Rassismus

Das Angebot der Waage ist eine wichtige Ergänzung. „Die Justiz ist dazu nicht in der Lage. Bei der Waage geht es um die Sprechfähigkeit von Täter und Opfer“, betont Wolfgang Rosenbusch, Waage-Vorstand und ehemaliger Richter am Landgerich. Richter hätten keine Zeit für lange Kommunikationswege zur Konfliktlösung. Auf neutralem Boden ins Gespräch zu kommen, wieder Kontakt aufzunehmen, „oft geht das alleine nicht mehr“.

Neben vielen Fällen von häuslicher Gewalt, eskalierten Elternkonflikten, Konflikten in Familien, der Nachbarschaft oder Betrieben rücken die Themen Gewalt und Bedrohung bei Fußballspielen, interkulturelle Konflikte und Rassismus sowie Hate Crime in den sozialen Medien in den Vordergrund. „Wir müssen auch da forschen, was wir tun können, das die Justiz nicht lösen kann“, sagt Lutz Netzig. Die Strafjustiz habe vor allem die Täter im Blick, weniger die Opfer von Straftaten. „Ein Strafverfahren bedeutet Aufklärung unter Täterschutzgesichtspunkten“, betont Rosenbusch. Bei der Waage sollen aber auch Opfern Ängste genommen werden, indem kommunikative Prozesse gestärkt werden.

Ehrverletzung und Eifersucht

Manchmal geht es auch einfach nur darum Fragen zu stellen – und Antworten zu bekommen. Eine Prostituierte wurde von einem Freier vergewaltigt, nachdem er bezahlt hatte. „Sie hat sich immer gefragt, warum?“, so Netzig. Ein Gespräch – sofern es denn zustande kommt – helfe, auch über so eine Tat hinwegzukommen. Im Fall der Massenschlägerei der Großfamilie hat das Team der Waage letztendlich erfolgreich interveniert: Fünf Haupttäter kommen zur Mediation, es geht um Ehrverletzung, Schmach, Schuld, Rache und Eifersucht. Es wird hitzig diskutiert, die Betroffenen schämen sich, in Deutschland vor Gericht zu stehen, die Familienoberhäupter sprechen allein mit den Söhnen. Am Ende – eine Entschuldigung sowie Schmerzensgeldzahlungen, das Unterlassen bestimmter Aussagen sowie ein zweites Treffen nach zwei Monaten. „Sicher keine schulmäßige Mediation“, sagt Netzig. Aber sie zeige Schritte zur Konfliktlösung: Mut haben, Ruhe bewahren, Traditionen nutzen und der Kompetenz der Betroffenen vertrauen.