﻿Kongress in Hannover: Was tun Tausende von Zeugen Jehovas in der ZAG-Arena?

Hannover. Für die Gläubigen ist es ein Gänsehautmoment. Das erste gemeinsame Lied an diesem Ort seit vier Jahren. Tausende erheben sich gleichzeitig, um vereint die Liebe Gottes zu besingen und die Regentschaft seines Sohnes, „der bald die Weltherrschaft übernimmt“. 

Heerscharen von Pilgern sind in die ZAG-Arena gezogen, um am Kongress der Zeugen Jehovas teilzunehmen – dem ersten seit 2019. Ein fast alttestamentliches Bild. „Nach der Pandemie ist das für uns das Highlight des Jahres, und für unsere Kinder auch“, sagen Johannes und Rabea Klocke aus Detmold. Ihre Tochter trägt ein festliches Kleid, die kleinen Söhne haben Fliegen um den Hals.

„Das ist für uns das Highlight des Jahres“: Rabea (38) und Johannes Klocke (43) sind mit ihren Kindern aus Detmold angereist. © Quelle: Katrin Kutter

An drei Tagen aufeinander versammeln sich Zeugen Jehovas aus Norddeutschland an diesem Wochenende in der ZAG-Arena. An jedem Tag kommen rund 9000 Gläubige, und vom 14. bis zum 16. Juli sind es noch einmal so viele. Selbst Helene Fischer hat die Halle jüngst nur fünfmal gefüllt.

Kraft für die letzten Tage

Unter dem Motto „Übt Geduld“ stehen hier Vorträge und Bibellesungen, Lieder und Gebete auf dem Programm. Die meisten Männer tragen Krawatte, Frauen schicke Sommerkleider. Regelmäßige Großkongresse sind für Zeugen Jehovas Feste wie für andere Leute Weihnachten. Viele Familien sind gekommen; im Schnitt sind die Gläubigen hier jünger als in den meisten Gemeinden der großen Kirchen.

Alttestamentlich anmutende Menschenmassen: Sechsmal füllen die Zeugen Jehovas binnen weniger Tage die ZAG-Arena. © Quelle: Katrin Kutter

„Geduld ist eine Eigenschaft, die wir sehr brauchen“, sagt Markus Gerwenat in einer der Reden. Er ist „Reisender Aufseher“, eine Art Prediger. „Wir sehen, dass sich die Prophezeiungen der Bibel erfüllen, vor unseren Augen“, sagt er eindringlich – und stellt das „endgültige Ende all unserer Probleme“ in Aussicht. „Die Gegenwart des Herrn ist nah“, sagt er, und er erklärt, dass Bibellektüre und Gebet „Kraft geben für die verbleibenden Tage dieses Weltsystems“.

„Die Gegenwart des Herrn ist nah“: Markus Gerwenat ist „Reisender Aufseher“ bei den Zeugen Jehovas. © Quelle: Katrin Kutter

Auf der Leinwand sind dazu liebliche Landschaften zu sehen und biblische Szenen in Pastelltönen. In Videos lernt man zu schmachtenden Geigenklängen lauter fromme Menschen diverser Herkunft kennen, die in geschwisterlicher Harmonie vereint sind und auf jedes Problem eine Antwort in der Bibel finden. Auf Eingeweihte wirken die Filme nicht kitschig. „Ich wünschte, ich wäre ein Schwamm, dass ich das alles aufsaugen könnte“, sagt eine Frau im Publikum beseelt.

„Übt Geduld“: Unter diesem Motto haben sich die Zeugen Jehovas in Hannover versammelt. © Quelle: Katrin Kutter

Botschaft vom nahen Weltenende

Viele haben Smartphones und iPads in den Händen; Gesangbücher haben hier längst ausgedient. Während der Reden wischen sie routiniert von Kolosser 3,12 („Kleidet euch mit Geduld“) zu Jakobus 5,7 („Seid also geduldig, Brüder“). Die Digitalisierung der Spiritualität ist bei Jehovas Zeugen weit fortgeschritten.

Digital unterwegs: Bibeltexte lesen viele Gläubige beim Kongress auf iPads und Smartphones nach. © Quelle: Katrin Kutter

Bei aller technischen Modernität liegt das nahende Weltenende wie ein Leitmotiv über der Veranstaltung. Klimawandel, Kriege und Konflikte, Hunger und Seuchen – die Erde erscheint oft wie ein ziemliches Jammertal. „Jesus hat vorausgesagt, dass es bergab gehen wird“, sagt die 76-jährige Karin Förster aus Peine und nickt. „Wir leben in der Zeit des Endes.“

„Wir wissen, wohin die Zukunft führt“: Karin Förster (76) ist mit ihrem Mann Manfred (90) aus Peine zum Kongress gekommen. © Quelle: Katrin Kutter

Andernorts würde die Aussicht auf den Weltuntergang die Stimmung beträchtlich trüben. Doch Karin Förster macht sich keine Sorgen. „Wir wissen, wohin die Zukunft führt – in eine neue Welt, die Jehova vorausgesagt hat“, sagt sie. Das „Harmageddon“, die Apokalypse, wie die Zeugen Jehovas sie erwarten, ist eher eine große Zeitenwende, an deren Ende alles gut wird. Zumindest für die Rechtgläubigen.

Wo Satan präsent ist

Anders als andere Glaubensgemeinschaften haben die Zeugen Jehovas in der Vergangenheit den Fehler begangen, ihre religiöse Lehre empirisch überprüfbar zu machen. Sie prophezeiten den erwarteten Weltuntergang mehrmals zu konkreten Terminen. Als dieser dann ausblieb, mussten sie exegetische Pirouetten drehen, um ihre eigenen Voraussagen nachträglich umzudeuten.

Vereint im Glauben: Bei den Liedern singen in der ZAG-Arena Tausende Menschen mit. © Quelle: Katrin Kutter

Dennoch wächst – nicht zuletzt durch offensives Missionieren – die Zahl ihrer Mitglieder in Deutschland leicht, auf aktuell rund 175.000. Um möglichst vielen den vermeintlich rechten Weg zu weisen, klopfen sie im „Predigtdienst“ an fremden Haustüren oder halten an Häuserecken als stumme Dulder den „Wachturm“ feil.

„In der Bibel steht, dass der Feind Gottes die Welt beherrscht“: Tobias Olms mit seinen Söhnen Santiago Jose (13, links) und Juan Salvador (12). © Quelle: Katrin Kutter

Auch bei Tobias Olms klingelten eines Tages zwei freundliche Damen. Es muss Ende der Neunziger gewesen sein, und er war damals passives Mitglied der evangelischen Kirche. „Ich habe den Frauen zugehört und mich mit der Bibel beschäftigt“, sagt der Heizungsbauer aus Hannover.

Biblisch anmutende Szenerie: Tausende erleben die Vorträge in der ZAG-Arena mit. © Quelle: Katrin Kutter

Die Nachrichten aus der „Tagesschau“ und die Botschaft der etablierten Kirchen vom guten Gott hätten für ihn nie so recht zusammengepasst, sagt Olms. Die Zeugen Jehovas hatten da eine Erklärung parat. „In der Bibel steht, dass der Feind Gottes die Welt beherrscht“, sagt der 46-Jährige. Den Theologen der großen Kirchen ist der biblische Satan heute so peinlich wie ein tölpelhafter Verwandter vom Lande. Bei den Zeugen Jehovas hingegen ist er ziemlich präsent. Tobias Olms klingelt heute selber an Haustüren. „Wie Jesus“, sagt er.

Gemischtes Publikum: Neben Jüngeren sind auch Ältere zum Kongress gekommen. © Quelle: Katrin Kutter

Kritik von den Kirchen

Die traditionellen Kirchen verlieren rasant Mitglieder. Gut möglich, dass sie ihrerseits in einigen Jahren zu einem belächelten, marginalisierten Häuflein der letzten Getreuen zusammengeschrumpft sind. Dennoch weigern sie sich vehement, Jehovas Zeugen mit dem einigenden Band der Ökumene zu umschlingen.

Aufmerksames Publikum: Filme werden auf einer großen Leinwand eingespielt. © Quelle: Katrin Kutter

„Uns trennt Grundlegendes“, betont Hannovers evangelischer Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. „Wir setzen auf einen Gott der Liebe, nicht der Angst. Wir setzen auf Versöhnung statt auf Weltuntergang.“

Auch Pfarrer Wolfgang Semmet, der momentan die katholische Kirche in Hannover leitet, geht ausdrücklich auf Distanz. „Wir nehmen zur Kenntnis, dass sich die Zeugen Jehovas wesentlichen Prinzipien gesellschaftlichen Zusammenlebens entziehen, wenn sie beispielsweise an demokratischen Wahlen nicht teilnehmen“, sagt er.

„Mangel an Toleranz“

Zeugen Jehovas stehen auch in der Kritik, weil sie Bluttransfusionen ablehnen – und weil sie den Kontakt mit „abtrünnigen“ ehemaligen Mitgliedern rigoros abbrechen. „Das entspricht nicht unseren Vorstellungen von religiöser und weltanschaulicher Toleranz“, sagt Semmet.

„Es ist unheimlich schön, dass wir uns nach der Pandemie alle wiedersehen können“: Benjamin Borowski (38), Sprecher der Zeugen Jehovas Norddeutschland. © Quelle: Katrin Kutter

„Jeder hat das Recht, sich zu entschließen, die Werte der Bibel nicht zu teilen“, sagt Zeugen-Jehovas-Sprecher Benjamin Borowski, wenn man ihn danach fragt. Und vieldeutig fügt er hinzu: „So wie jeder auch das Recht hat, sich seinen eigenen Freundeskreis auszusuchen.“

Ein Highlight des Jahres: Der Kongress hat für viele Gläubige eine immense Bedeutung. © Quelle: Katrin Kutter

Im März richtete ein ehemaliges Mitglied in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg ein Blutbad an; der Mann erschoss sieben Menschen und tötete sich dann selbst. „Was den Brüdern passiert ist, ist sehr traurig“, sagt der aus Detmold angereiste Johannes Klocke, „doch Angst haben wir nicht.“

Die Freude an diesem Kongress lassen sich die Gläubigen nicht nehmen. Sie finden hier klare Antworten auf schwierige Fragen. Große Eindeutigkeit und wenig Raum für Zweifel. Viel Schwarz, viel Weiß und wenig Grau. Und Trost angesichts einer Welt, die ist, wie sie ist.

