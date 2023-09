﻿„Im 19. Jahrhundert stehengeblieben“: Warum Ranga Yogeshwar unser Schulsystem abschaffen will

Hannover. Bildungsforscher Ranga Yogeshwar fordert eine radikale Revolution des deutschen Schulsystems: „Wir sind stehengeblieben. Etwa so im preußischen 19. Jahrhundert. Schule ist ein Ort für Reproduzierbarkeit und Ordnung. Wir ignorieren komplett die Lernkurve von jungen Menschen“, sagt er am Donnerstag, 7. September, beim Bildungskongress der Stiftung NiedersachsenMetall in Hannover.

„International längst den Anschluss verloren“

Das marode deutsche Schulsystem stresse nicht nur Kinder, Lehrer und Eltern, sondern stelle auch für die Industrie eine große Belastung dar, da gerade in den Naturwissenschaften Nachwuchs fehle. Die Schulen seien chronisch unterfinanziert, Zehntausende Lehrer fehlten und das föderale Bildungssystem sei ein lästiges Anhängsel des vergangenen Jahrhunderts. Im internationalen Vergleich habe der Bildungsstandort Deutschland längst den Anschluss verloren.

Wie lernen Schülerinnen und Schüler in Zukunft: Beim Bildungskongress der Stiftung NiedersachsenMetall im Schloss Herrenhausen diskutierten unter anderem (von links) Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Volker Schmidt und Olaf Brandes von NiedersachsenMetall und Influencer Bob Blume. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Der schlechteste Unterricht ist der, der gar nicht erst stattfindet“, heißt es in einem Eckpunktepapier der arbeitgebernahen Stiftung zur Schule der Zukunft. Yogeshwar sagte, Quereinsteiger könnten zeitweise die Lücken stopfen, noch besser aber sei es, in die Lehrkräfteausbildung an den Universitäten zu investieren: Von den 52.500 Studierenden, die ein Lehramtsstudium starteten, hielten nur 28.300 bis zum Ende durch.

Großes Nachwuchsproblem in den Naturwissenschaften

Unternehmen und Schule sollten enger zusammenarbeiten: Volker Schmidt (rechts) von NiedersachsenMetall kann sich gut vorstellen, dass Chemiker und Physiker aus der Wirtschaft Kindern Lust auf Naturwissenschaften machen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von NiedersachsenMetall, fordert zwar keine Revolution, wohl aber eine „Revision des Bildungssystems“. Schulformen müssten durchlässiger werden, Lehrkräfte sollten von Sozialarbeitern und Schulpsychologen unterstützt werden. Hauptproblem sei der Nachwuchsmangel in den Naturwissenschaften. Der beginnt schon in den Schulen: Lehrkräfte für Biologie, Mathematik, Physik, Chemie und Informatik sind Mangelware.

Technik allein macht ein marodes System nicht besser: Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Schmidt schlägt vor, dass Unternehmen und Schulen enger zusammenarbeiten sollten: Chemiker und Physiker aus der Wirtschaft könnten Kindern im Unterricht Lust auf Naturwissenschaften machen. Verpflichtender Sprachförderunterricht schon vor der Einschulung, digital gut ausgestattete Schulen, moderne Labore und Klassenzimmer gehörten zur Schule der Zukunft. Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume warnt allerdings davor, dass gute Ausstattung allein ein altes System auch nicht besser mache.

Beim Kongress Mobile Schule, der Anfang dieser Woche ebenfalls in Hannover stattfand, hatten Experten für ein von Schülern selbstgesteuertes digitales Lernen plädiert, das keine festen Räume, Zeiten und Fächer mehr kennt. Lehrkräfte seien nicht mehr Wissensvermittler, sondern Lernbegleiter.

