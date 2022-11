﻿Konzert der Antilopengang in Hannover wird verschoben

Hannover. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit: Aber das für Donnerstag geplante Konzert der Antilopengang im Capitol in Hannover muss verschoben werden – aus Krankheitsgründen. Es gibt schon einen Ersatztermin: am Sonntag, den 19. März 2023.

Die Band richtete sich mit diesem Statement an die Fans: „Wir müssen unsere Konzerte heute in Oldenburg und morgen in Hannover krankheitsbedingt verschieben! So ein Mist mal wieder … Es tut uns nicht nur für uns leid, sondern auch für alle, die sich schon auf den Weg gemacht haben, sich extra frei genommen haben etc. Sorry! Wenigstens konnten wir direkt kurzfristig Ersatztermine für die beiden ausgefallenen Konzerte organisieren: Oldenburg findet nun am 16.12. statt, Hannover am 19.3.! Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.“ Für die Hannover-Fans kaum ein Trost: „Die Show in Heidelberg am Freitag müsste klappen.“

