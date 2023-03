﻿Das sagt Schlagerstar Michelle im Interview vor ihrem Auftritt in Hannover

Sie ist seit 30 Jahren im Geschäft, nimmt das zum Anlass für eine Jubiläumstour: Michelle (51) spielt am 8. März bei uns in Hannover im Kuppelsaal des HCC. Wir haben mit der Schlagersängerin über Nachwuchs in der Branche, ihre eigene Tochter Marie (22) und einen Trickdiebstahl gesprochen.

. Michelle, Sie stehen seit drei Jahrzehnten auf der Bühne – kommt Ihnen das überhaupt so lang vor?

Ich habe mir ehrlicherweise noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das kurz oder lang ist. 30 ist eine tolle Zahl. 30 Jahre sind eine tolle Zeit, in der ich sehr viel Spaß hatte. Und ich habe mir vorgenommen, auch in den nächsten 30 Jahren viel Spaß zu haben.

Was in dieser Zeit hat Sie am meisten geprägt?

Aus Sicht der Musikerin muss ich sagen das Publikum, das mich seit all den Jahren begleitet. Treu an der Seite einer Künstlerin zu stehen, mit allen Höhen und Tiefen, ist nicht selbstverständlich. Das finde ich bewundernswert.

Das aktuelle Album: „30 Jahre Michelle – Das war's… noch nicht! “ © Quelle: Polydor

Die Tour zum 30. Bühnenjubiläum heißt „Das war’s ... noch nicht!“ Was kommt denn noch?

Nach der Tournee werde ich natürlich an neuen Songs und an einem neuen Album arbeiten. Ich habe sogar schon eine Idee, wie es heißen soll. Aber jetzt ist erst mal diese Tour dran, und ich freue mich, mit der Band unterwegs zu sein und zu spielen.

Freut sich, mit einem Profi unterwegs zu sein: Sänger Eric Philippi begleitet Michelle auf deren Tournee. © Quelle: Instagram/Eric Philippi

Sie nehmen außerdem noch eine Sängerin und einen Sänger mit, Ihre Tochter Marie Reim und Eric Philippi. Warum die beiden?

Ich glaube, dass es im Moment nur wenige Nachwuchskünstler gibt, die sich Boden in der Branche verschaffen können. Marie hat das Talent von ihren Eltern, sie ist jung und musikalisch. Und Erik halte ich für einen Ausnahmekünstler, der seinen Weg gehen wird. Er ist einzigartig, speziell, einfach besonders. Ich sehe beide in der Zukunft, auch langfristig.

Und Sie geben Ihnen eine große Chance.

Ich war doch auch mal Nachwuchs. Heute gehöre ich zur alten Garde und frage mich, was kommt in 20, 30 Jahren an meiner Stelle? Sie haben die Chance verdient, learning by doing Erfahrungen zu machen und dann noch mit einer Band. Ich weiß, wie wichtig so etwas ist. Mal ganz davon abgesehen, dass es stimmlich passt und ich von beiden total überzeugt bin. Übrigens treten sie nicht im Vorprogramm oder so auf, sondern werden richtig mit eingebaut.

Nino de Angelo hatte sich bei Instagram auch angeboten …

Nur ist er mir nicht in den Sinn gekommen (lacht). Außer, dass er mal ein, zwei Songs für mich geschrieben hat. Ein Newcomer ist er auch nicht.

Mutter und Tochter: Sowohl Michelle als auch Tochter Marie Reim sind als Schlagersängerinnen erfolgreich. © Quelle: Frederic Kern/Imago

Mit Ihrer Tochter singen Sie das Duett „4 Hände, 2 Herzen“. Planen Sie noch mehr gemeinsam?

Da würde ich vorweggreifen, was ich nicht möchte. Wenn wir laufend Duette singen würden, wäre das nicht wirklich in Maries Sinn. Sie will ihre eigene Karriere machen, da braucht es mich als Brücke nicht.

Sie treten innerhalb von einem Monat zwölfmal auf. Wie anstrengend ist das?

Es ist sehr wichtig, körperlich und mental gut vorbereitet zu sein. Bei mir kommt das Mentale eigentlich von allein, weil ich mich ja permanent mit den Songs beschäftige. Wenn ich drei, vier Tage hintereinander auftrete, merke ich allerdings, dass ich heiser werde. Was daran liegt, dass ich auf der Bühne stimmlich immer alles gebe. Mehrere Tage in Folge zu haben, ließ sich aber nicht verhindern, die Hallen sind zum Teil nicht verfügbar gewesen, wie gewünscht.

Michelle *15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen. Ihr bürgerlicher Name ist Tanja Gisela Hewer. Sie wächst mit einem Bruder und einer Schwester im Schwarzwald auf, lebt ab ihrem zehnten Lebensjahr bei Pflegeeltern. Als sie 14 Jahre alt ist singt sie in einer Band. Beim Südwestfunk hat sie ihren ersten öffentlichen Auftritt, wird von Schlagersängerin Kristina Bach (60) entdeckt. Mit ihrem ersten Song „Und heut’ Nacht will ich tanzen“ gelingt ihr 1993 der Durchbruch. Sie bringt mehrere Alben heraus, ehe sie mit dem Hit „Wer Liebe lebt“ im Jahr 2001 für Deutschland beim ESC in Kopenhagen antritt und den achten Platz belegt. Mittlerweile hat sie 4,5 Millionen Tonträger verkauft. Nach Depressionen kämpft sie sich ins Leben zurück, ist unter anderem als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen (2016, 2017), im „Playboy“ (2006, 2022), bei „Let’s Dance“. Michelle hat drei Kinder – Céline (26, Marie (22) und Mia-Carolin (15) – aus drei Beziehungen, unter anderem war sie mit Sänger Matthias Reim (65) liiert. www.michelle-aktuell.de

Gibt es Songs, die Sie immer noch so performen wie am ersten Tag?

Als ich das 30-Jahre-Michelle-Album gemacht habe, wurden so einige alte Songs zu neuem Leben erweckt. Auch welche, von denen ich gar nicht wusste, ob ich sie überhaupt noch mal performen möchte. Und dann klangen sie so gut, so neu, mit ganz neuem Schwung, dass ich Lieder doch noch mal genommen habe – zum Beispiel mein erstes „Und heut’ Nacht will ich tanzen“.

Und welche mögen Sie heute gar nicht mehr, auf die Ihre Fans aber nicht verzichten können?

Ich stehe eigentlich hinter all meinen Songs. Vielleicht empfinde ich nicht mehr genau das, wie zu der Zeit, als ein Lied entstanden ist. Man entwickelt und verändert sich schließlich und identifiziert sich nicht mehr ganz mit dem Gefühl. Ich habe noch nie etwas nur wegen der Fans gesungen.

Wie halten Sie Kontakt zu Ihren Fans?

Ich bin nach wie vor authentisch und echt und das wissen meine Fans zu schätzen. Ich war noch nie eine Schauspielerin, die etwas darstellt, was sie nicht ist. Ansonsten habe ich die Autogrammstunde im Anschluss ans Konzert nicht vergessen und antworte in den sozialen Medien auch immer selbst.

Über Social Media haben Sie auch von dem dreisten Trickdiebstahl in Spanien erzählt, sie wurden abgelenkt und im Auto beklaut. Haben Sie sich von dem Schreck erholt?

Eigentlich gab es den Schreck gar nicht richtig. Es war schließlich nur ein materieller Schaden. Vielmehr habe ich mich geärgert, dass ich auf den Trick hereingefallen bin. Der Typ guckte durch mein Autofenster und sprach mich an, ich wollte nicht unhöflich sein. In einem Moment der Unaufmerksamkeit war meine Tasche dann weg. Das passiert mir nicht noch mal. Und nächstes Mal reagiere ich besser, wenn mein Hund Maggie die Nackenhaare aufstellt.