﻿Aktion: Gewinnen Sie Karten für Pink in Paris

Hannover. Am 12. und 13. Juli wird die Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover zur Kulisse zwei großer Popkonzert. Denn die US-Sängerin Pink feiert gleich zwei Auftritte hintereinander in der Landeshauptstadt und präsentiert zum Beispiel ihre jüngste Single „Irrelevant“. Im Vorfeld können nun zwei Leser oder Leserinnen die mehrfache Grammy-Preisträgerin im besonderen Rahmen erleben. Denn wir laden Sie zu einem Konzert am 21. Juni ein. Pink spielt dann in Paris. Die Leser oder Leserinnen können samt Anreise per Bahn und zwei Nächten im Hotel dabei sein. Bewerben können Sie sich jetzt.

Der 21. Juni ist in Paris ein besonderer Tag. Denn es ist nicht nur der längste Tag des Jahres. Es ist das Datum der Fête de la Musique. An vielen Plätzen der französischen Hauptstadt treten Bands und DJs kostenlos auf und präsentierten Musik von Rap über Pop bis Metal. Schon 1982 wurde das Musikfest vom französischen Kulturministerium ins Leben gerufen und hat eine große Tradition begründet. Auch die Fête de la Musique in Hannover hat sich stets auf das Fest in Frankreich bezogen. Nun können zwei Leser und Leserinnen dabei sein – und zudem ab 20 Uhr Pink live erleben.

Die Sängerin veröffentlichte ihr Debütalbum „Can’t Take Me Home“ schon im Jahr 2000. Ein Jahr später nahm sie für den Soundtrack zum Film „Moulin Rouge“ mit Christina Aguilera, Mya und Lil’ Kim den Klassiker „Lady Marmalade“ neu auf – es wurde Pinks erster Charthit und internationaler Durchbruch. Es folgten Songs wie „Get the Party Started“, „Just Like a Pill“ und „What About Us“.

Pink ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt

Sängerin Pink hat neun Studioalben, ein Greatest Hits-Album und ein Live-Album veröffentlicht und mehr als 60 Millionen Alben und mehr als 75 Millionen Singles verkauft. Sie erhielt drei Grammy-Awards bei 21 Nominierungen und wurde 2019 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Pink ist eine der kommerziell erfolgreichsten Popkünstlerinnen der Welt – und kommt nun auch nach Hannover.

Die Sängerin sagt über die Corona-Pause: „Es waren drei lange Jahre und ich habe Live-Musik so sehr vermisst.“ Sie sei aufgeregt, zurück nach Großbritannien und Europa zu kommen, um zu singen, zu weinen, zu schwitzen und neue Erinnerungen zu schaffen. „Es wird magisch!“ In Hannover und Paris wird sie bei ihren Konzerten von der irischen Rockband The Script begleitet. Dabei ist auch die in Texas geborene Singer-Songwriterin Gayle und der DJ und Produzent KidCutUp.

Pink-Konzert: Gewinner fahren mit dem Zug nach Paris

Best Western Seine West Hotel © Quelle: Best Western Seine West Hotel

Die beiden Gewinner oder Gewinnerinnen des Gewinnspiels brechen mit Unterstützung von Hannover Concerts am 20. Juni mit dem Zug über Köln nach Paris auf. Sie fahren von Hannover aus los und werden am 20. Juni um 16.05 Uhr in Paris ankommen. Sie schlafen im Best Western Seine West Hotel in einem Doppelzimmer. Zurück geht es am 22. Juni um 9.55 Uhr wieder mit dem Zug nach Hannover.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist im Internet unter https://aktion.haz.de/haznp/angebot/pinkinparis bis einschließlich Freitag, 9. Juni 2023 möglich. Um auf die Seite zu gelangen, können Sie auch einfach den unten stehenden QR-Code scannen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

Karten für die Pink-Konzerte in Hannover am 12. und 13. Juli 2023 sind in den Ticketshops noch zu haben.

