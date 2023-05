﻿Krankenhäuser in Hannover: Diakovere und Bult organisieren Charity-Konzert für Henrike

Hannover. Rock-Poet Heinz-Rudolf Kunze, Christof Stein-Schneider von „Fury in the Slaughterhouse“ und Sängerin Carlotta Truman sind bei einem Wohltätigkeitskonzert für die neue Mutter-Kind-Klinik Henrike zu erleben. Am Donnerstag, 1. Juni, spielen, singen und tanzen auch der Rapper Spax , Sängerin und Schauspielerin Julia Goehrmann sowie die Tanzgruppe Urban Dance auf der Open-Air-Bühne im Park hinter dem Henriettenstift in Hannover-Kirchrode.

Feier beginnt mit Kinderfest

Der 1. Juni ist nicht nur der internationale Tag des Kindes, Diakovere und das Kinderkrankenhaus Auf der Bult feiern auch das 25-jährige Jubiläum des ersten Zentrums für die Versorgung von Frühgeborenen in Hannover. Ab dem kommenden Frühjahr werden die Frühgeborenen dann in der gerade im Bau befindlichen Mutter-Kind-Klinik Henrike am Kinderkrankenhaus Auf der Bult versorgt, ebenfalls ein Gemeinschaftsprojekt der Bult und von Diakovere.

Die Feierlichkeiten am 1. Juni beginnen um 15 Uhr mit einem Kinderfest. Das Charity-Konzert unter dem Motto „Henrike tanzt“ startet um 19.30 Uhr mit der Begrüßung durch Schirmherrin Ekaterina Erbprinzessin von Hannover. Die Moderation übernimmt Neue-Presse-Redakteur Christoph Dannowski. Unterstützung kommt unter anderem vom Freundeskreis Hannover, dessen Vorsitzender Matthias Görn will die Mitglieder motivieren, zum Wohltätigkeitskonzert zu kommen. Diakovere und das Kinderkrankenhaus rechnen mit rund 1500 Besuchern.

„Sicherer Raum für Gebärende ist wichtig“

Es sei wichtig, einen sicheren Raum für Gebärende und ihre Kinder zu haben, sagt Sängerin Trumann. Deshalb sei Henrike ein besonders wichtiges Projekt. Ihre Mutter habe sich bei ihr und ihrem Bruder für eine Hausgeburt entschieden, denn damals hätten Kliniken bei vielen werdenden Müttern nicht so großes Vertrauen genossen. Und Stein-Schneider hält es gerade in einer Zeit, in der viel Angst und Hoffnungslosigkeit herrsche für „eine vornehme Aufgabe“ den Menschen wieder Hoffnung zu geben. Außerdem sei er auch deshalb beim Charity-Konzert gern dabei, weil er vor Jahren mit Kunze gemeinsam auf Tournee gewesen ist.

Der Eintritt zum Kinderfest ist frei. Karten für das Charity-Open-Air gibt es im Internet unter diakovere.de/tickets oder an der Abendkasse. Die Karten kosten 20 Euro. Wer 99 Euro zahlt, bekommt besten Plätze sowie Essen und Getränke. Einlass ist ab 19 Uhr.