﻿Heimspiel in Hannover: Scorpions rocken die ZAG-Arena

Hannover. Großer Scorpions-Abend in Hannover: 11.000 Leute füllen die ZAG-Arena an diesem Freitagabend an der Expo-Plaza. Bevor die Lokalhelden die Bühne betreten, machen erstmal die schwedischen Damen von Thundermother Dampf. Klassischer Hardrock, fliegende Haare und eine begnadete Stimme von Sängerin Linnéa Vikström bringen das dicht gedrängte Publikum im Innenraum und auf den Tribünen auf Temperatur. Der Bierkonsum in und vor der Halle ist angemessen, die Anzahl schwarzer, bedruckter T-Shirts auch. Und um 21 Uhr fällt ein und dann gleich noch ein zweiter Vorhang, und dann sind sie da – die Scorpions starten ihr Heimspiel mit ordentlich „Gas in the Tank“. Verdienter Jubel, los geht’s!

