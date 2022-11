﻿Tour um ein Jahr verschoben: Auftritt von Mark Forster in Hannover erst 2024

Da ist ein wenig Geduld gefragt: Mark Forster wird im Februar nicht in Hannover auftreten. Der Sänger hat seine Arenatour um ein Jahr nach hinten verschoben, kommt erst 2024 in die ZAG-Arena. Schlechte Vorverkaufszahlen seien aber nicht der Grund, trat er Gerüchten entgegen.

Hannover. Die Fans von Mark Forster in der Region müssen sich noch ein weniger länger gedulden, bis sie ihren Liebling live vor Ort sehen und hören können: Der Sänger hat via Instagram bekanntgegeben, dass er seine für 2023 geplante Arenatour um ein Jahr nach hinten verlegt. Er trat sogleich Gerüchten entgegen: Schlechte Vorverkaufszahlen seien nicht der Grund. Vielmehr habe der 39-Jährige 2022 mehr Konzerte gegeben denn je, die nächste Tour mit ähnlich straffem Programm käme für ihn zu früh.

In Hannover war der Auftritt für Donnerstagabend, 16. Februar 2023, geplant. Forster wird in der ZAG-Arena nun stattdessen am Freitag, 12. April 2024, auftreten, Beginn 20 Uhr. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben und erstattet werden. Wer eine Karte für 2024 kaufen möchte, kann das im HAZ-NP-Ticketshop bereits tun.

Arenatour verlegt: Mark Forster will Zeit anders nutzen

Dass die Arenatour verschoben werde, bedeute aber nicht, dass er im kommenden Jahr ganz von Konzerten absehe. Neben einem Stadionkonzert in Kaiserslautern sei bereits „eine Handvoll Open Airs“ für den Sommer in Planung, sagt Forster, der nun aber erstmal „ein bisschen Zeit an neuer Musik arbeiten möchte. Vielleicht ein oder zwei Projekte realisieren, an denen ich schon länger rum denke. Zeugs machen. Nicht wirklich Urlaub, aber freies Zeugs.“

Seinen bislang letzten großen Auftritt in Hannover hatte Forster am im März 2019 knapp ein Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie ebenfalls in der ZAG-Arena, die damals aber noch Tui-Arena hieß.

Von ub