﻿Konzertabbruch: So bekommen Fans von Helene Fischer ihr Geld zurück

Hannover. Es war ein Schock für die 14.000 Fans in der ZAG-Arena am Sonntag, 18. Juni, in Hannover: Bei einer akrobatischen Einlage am Trapez verletzte sich Sängerin Helene Fischer. Mit einer blutigen Wunde stand sie auf der Bühne und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Am Ende wurde das Konzert abgebrochen – die Fans waren in Sorge, aber auch tief enttäuscht. Schließlich hatten sie zum Teil sehr viel Geld für die Tickets bezahlt.

Jetzt hat der Veranstalter Live Nation entschieden: Die Show in Hannover wird zwar nicht nachgeholt, allerdings können Fans ihre Tickets zurückgeben. Sie erhalten dann den kompletten Eintrittspreis zurück. Und so funktioniert es:

Grundsätzlich gilt: Fans können ihre Tickets dort zurückgeben, wo sie gekauft wurden. Das sind die jeweiligen Vorverkaufsstellen – oder aber Internet-Versandhändler wie Eventim. Wer seine Tickets dort gekauft hat, geht im Internet auf die Eventim-Seite „Absagen & Verlegungen“ – dort gibt es weitere Informationen.

Helene Fischer hatte sich am Sonntag beim letzten Konzert der ersten Hälfte ihrer Tournee während einer Akrobatiknummer am Trapez im Gesicht verletzt.

Eigentlich wollte sie nach einer ärztlichen Behandlung wieder auf die Bühne. Aber: „Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen“, teilte die Sängerin am Montagabend mit.

