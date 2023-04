﻿Wenn der Liedermacher klingelt: David Lübke spielt spontan an der Haustür

Hannover

Das ist wahrscheinlich eine Premiere in Deutschland: Die Stadt Hannover will den nächsten Bauabschnitt der Wasserstadt in Hannover-Limmer insbesondere für Radfahrer attraktiv machen. Es soll viele Stellplätze geben – überdacht, beleuchtet, diebstahlsicher. Das ruft jedoch auch Sorgen hervor.