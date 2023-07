﻿Mordprozesse, Stadionkonzerte, Operngala: Das wird kommende Woche in Hannover wichtig

Hannover. Zwei aufsehenerregende Mordfälle werden vor Gericht verhandelt, im Stadion gastiert die Sängerin Pink und Klassikfans dürfen sich auf die Operngala im Maschpark freuen. Das sind die wichtigsten Themen in dieser Woche.

Mordprozesse beginnen in Hannover

Der Fall hat viele Menschen in der Region Hannover bewegt. Ein 14-Jähriger soll im Januar in Wunstorf einen gleichaltrigen Mitschüler getötet haben. Er soll den Jungen an einen Ort gelockt, gefesselt und dann mit Steinen erschlagen haben. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Am Montag, 10. Juli, beginnt der Prozess gegen den 14-Jährigen am Landgericht Hannover – unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Mordprozess: Der Verdächtige soll versucht haben, seine Mutter sowie Musikerkollegen mit Rattengift zu töten. © Quelle: Armin Thiemer

Und noch ein Prozess beginnt am Montag, 10. Juli, dieses Mal am Schwurgericht Hannover. Die Staatsanwaltschaft klagt einen Profimusiker aus Schleswig-Holstein wegen versuchten Mordes an. Er soll versucht haben, seine Mutter sowie eine Musikerkollegin und einen Kollegen zu vergiften.

Catcalling Thema im Literarischen Salon

Anzügliche Witze, Pfiffe und unverschämte Rufe – solche Übergriffe werden mit dem Begriff Catcalling bezeichnet. Erst kürzlich musste sich eine Ratsfrau einen geschmacklosen Witz über ihre Tätowierungen anhören, erzählt von einem ehemaligen Bruchmeister bei einem offiziellen Termin im Rathaus. Catcalling ist am Montag, 10. Juli, um 20 Uhr Thema im Literarischen Salon im Uni-Gebäude am Königsworther Platz.

Musikstudenten geben Abschlusskonzerte

Die Klassikstars von morgen schon jetzt hören, das ist am Dienstag, 11. Juli, um 15.30 Uhr, 17 Uhr und 18.30 Uhr in der Hochschule für Musik, Theater und Medien, Neues Haus, möglich. Studenten zeigen ihr Können bei ihren Abschlusskonzerten. An diesem Tag steht Kammermusik auf dem Programm, vorgetragen von zwei Quartetten sowie einer Sängerin. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Pink im Stadion

Extravagante Kostüme: Die Sängerin Pink tritt zweimal im Stadion auf. © Quelle: Christophe Gateau

Die US-amerikanische Sängerin Pink gehört zu den Weltstars der Popmusik und tritt am Mittwoch, 12. Juli, sowie am Donnerstag, 13. Juli, in der Heinz von Heiden Arena auf. Es dürfte eine spektakuläre Show werden. Pink ist dafür bekannt, Tanz, Akrobatik und Gesang zu verbinden.

Operngala im Maschpark

Die schönsten Arien, Duette und Ouvertüren der Opernwelt präsentieren namhafte Sängerinnen und Sänger sowie die NDR-Radiophilharmonie auf einer Freilichtbühne im Maschpark. Am Freitag, 14. Juli, und am Sonnabend, 15. Juli, jeweils ab 20.30 Uhr beginnt die Operngala. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos.

