„Stromberg“-Star im Theater am Aegi

Seinen Durchbruch hatte er in der Serie „Stromberg“, seitdem ist Bjarne Mädel (55) aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile ist er auch als Regisseur tätig, hat mit den „Sörensen“-Krimis große Erfolge. Aus dem neuen Band „Sörensen sieht Land“ liest er am 24. September in Hannover, „Sörensen fängt Feuer“ hat am 18. Oktober um 20.15 Uhr in der ARD Fernsehpremiere. Wir haben mit dem Schauspieler gesprochen.