Premiere der Kopfhörerkonzerte mit Joy Bogat ist ausgebucht

Hannover. Das ging schnell: Innerhalb weniger Stunden war das Konzert der Künstlerin Joy Bogat ausgebucht. Nur 50 HAZ-Leser und Leserinnen können bei der Premiere der Kopfhörerkonzerte im ehemaligen Kaufhof an der Marktkirche dabei sein. Das Konzert im intimen Rahmen im Zwischennutzungsprojekt Aufhof wird vom Kellerklub Béi Chéz Heinz unterstützt.

Die schnellsten Leser und Leserinnen wurden nun informiert, dass sie bei der Reihe „Kultur an Kasse 6“ dabei sein können. Bei dieser Resonanz wird die Reihe natürlich fortgesetzt. Das nächste Konzert gibt am Donnerstag, 28. September, die Künstlerin Joules the Fox. Die Anmeldung dazu wird am 9. September freigeschaltet. Die Konzerte sind kostenlos. Ein weiteres Konzert folgt im November.

Bei den Kopfhörerkonzerten bekommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen einen Pfand kostenlos Kopfhörer und können die Songs auch auf der großen Fläche des Aufhofs ganz für sich verfolgen.

