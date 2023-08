﻿Er war mal Hannovers Viva-Mann: Wie Jonny Knoblauch mit 55 Jahren sein erstes Album herausbringt

Mit sieben Jahren hört er Franz Zappa, als Mittzwanziger war er der Niedersachsen-Beauftragte des Musiksenders Viva, mit 55 bringt er sein erstes Album heraus: Jonny Knoblauch macht „Pop Noir“. Und erzählt mit jedem Song eine Geschichte.

Hannover. Würde nicht in der einen Blickrichtung der Conti-Turm der Wasserstadt leuchten und in der anderen Richtung die Drei warmen Brüder des Kraftwerkes in Linden den Blick fesseln – man könnte fast glauben, man wäre in Berlin. Industrie-Loft mit Dachterrasse, eine Kommunikationsagentur über mehrere Etagen in den alten Stichweh-Bügelhallen in Limmer, ein Hauch von Bauhaus. Johannes „Jonny“ Knoblauch (55) ist Kreativdirektor Text bei Windrich & Sörgel. Mit Worten kann er umgehen, nun macht er einen späten Sprung ins Musikbusiness. Im Herbst kommt sein erstes Album „Kopf runter“ heraus. „Das macht alles keinen Sinn von außen gesehen, oder?“, fragt er und lacht.