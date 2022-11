﻿Kosmetikmarke Rituals versendet Produkte künftig aus Hannover

120 autonome Roboter sammeln im neuen Logistikzentrum in Hannover-Bemerode aus 32.000 Plastikkisten in Sekundenschnelle Einzelteile aus dem Kosmetiksortiment von Rituals zusammen und können so bis zu 30.000 Bestellungen am Tag versandfertig vorbereiten. Das Projekt stammt von der Bertelsmann-Tochter Arvato und ist frisch eröffnet.

Hannover. Der erste Mieter für die 47.000 Quadratmeter große zweite Logistikhalle der Bertelsmann-Tochter Arvato neben dem hannoverschen Messegelände steht fest. Das niederländische Kosmetikunternehmen Rituals lässt dort ab sofort seine Bestellungen für den deutschsprachigen Raum und Polen zusammenpacken und abschicken. Ausgelegt ist die hochautomatisierte Anlage für 30.000 Bestellungen am Tag. Langfristig könnten es aber auch 50.000 werden, hieß es bei der Eröffnung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2015 hatte Arvato die erste große Logistikhalle am Rande Bemerodes in Betreib genommen. Der Standort war ursprünglich für den Internetriesen Amazon vorgesehen gewesen, dem Hannover aber schließlich abgesagt hat. Bereits in der ersten Halle, die 60.000 Quadratmeter Fläche hat, wickelt Arvato die Logistik für das Onlinegeschäft bekannter Sport-, Beauty- und Kosmetikmarken ab, vor allem für Esprit. Jetzt geht die zweite Halle in die Nutzung. Eigentümer beider Hallen ist das Unternehmen Verdion aus Düsseldorf, Arvato mietet sie nur.

Technik: Bis zu 120 weitgehend autonom agierende Roboter arbeiten über dem Kistenfeld des Rituals-Lagers in Bemerode. © Quelle: Ludger Macke/Ad-Hoc

Herzstück der neuen Rituals-Abfertigung ist eine acht Meter hohe, vollautomatisch arbeitende Autostorage-Anlage auf 4000 Quadratmetern. Über der Fläche agieren bis zu 120 Roboter autonom auf Fahrschienen und verwalten 32.000 Plastikkisten mit Rituals-Produkten. Sobald eine Bestellung eingeht, sammeln die Roboter die Ware ein und bringen sie zu einem von 18 Packtischen. Dort kommissionieren Sortieranlagen die Pakete, außerdem übernehmen weitere Roboter das Aufrichten und Verschließen von Paketen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Arvato sucht Personal – trotz Automatisierung

Trotz der hohen Automatisierung: Arvato sucht weiterhin dringend Personal am Standort. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dort bereits nach Angaben von Julia Börs, Präsidentin des Bereichs Consumer-Products bei Arvato-Supply-Chain-Solutions. Durch den Rituals-Auftrag kämen etwa 50 Arbeitsplätze hinzu. Benötigt würden aber auch langfristig zahlreiche Funktionen von der Staplerfahrerin über Techniker, von der IT-Spezialistin bis zur Führungskraft.

Kosmetikprodukte werden jetzt aus Hannover versandt: Arvato-Vizechef Jan van Meerbeck, Rituals-Logistikmanager Remco de Marie, Julia Börs als Chefin der Arvato-Konsumlogistik und Rituals-Logistikdirektor Mark Hoppenbrouwers in der neuen Halle am Messegelände. © Quelle: Ludger Macke/Ad-Hoc

Rituals Cosmetics ist eine im Jahr 2000 in Amsterdam gegründete Firma für Lifestyleprodukte, die in 36 Länder weltweit exportiert und nach Angaben von Logistikdirektor Mark Hoppenbrouwers rund 1000 Geschäfte selbst und 3000 Shop-in-Shop-Standorte betreibt. In Hannover ist Rituals mit einem eigenständigen Geschäft im Kröpcke-Center vertreten sowie einem Standort in der Ernst-August-Galerie. Der Firmenlegende zufolge hat die Zusammenarbeit mit Arvato „2014 mit zwei Packtischen im niederländischen Venray gestartet“ und habe sich seitdem kontinuierlich erweitert, sagt Hoppenbrouwers.

Hannover wird zum zentralen Knotenpunkt

Arvato ist inzwischen für den Rituals-Versand in die Benelux-Länder, nach Mitteleuropa, England, USA, Hongkong, Spanien und Portugal zuständig. Weil sich aber die Auftragsmengen „rasant entwickelt“ hätten, habe man die Logistik für Deutschland, Österreich, die Schweiz sowie Polen vom niederländischen Gennep in die Halle nach Hannover verlegt, sagt Arvato-Logistikmanagerin Börs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Standort Hannover entwickele sich innerhalb des Arvato-Netzwerks zum „zentralen Knotenpunkt für Direktverkehre“ im deutschsprachigen Raum sowie zwischen Nord-, Süd- und Osteuropa. Die zentrale Lage erlaube schnelle Auslieferungen und verkürze die Vorlaufzeiten, sagt Börs.

Sparkasse Hannover nutzt Hallendach

Welcher Anbieter die weiteren Flächen der neuen Halle nutzen wird, ist noch nicht bekannt. Im Gespräch war bislang Puma. Das Dach der Halle wird aber von der Sparkasse Hannover genutzt. Sie hat dort vom regionalen Energiedienstleister Enercity 11.400 Solarmodule mit 4,7 Millionen Watt Leistung installieren lassen und will mit dem Strom die Hälfte des hauseigenen Bedarfs decken.