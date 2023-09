﻿Kostbares Grundwasser: Das sind die größten Verbraucher in der Region Hannover

Hannover. Im Sommer 2022 liefen die Pumpen und Beregnungskanonen auf den Feldern rund um Uetze auf Hochtouren. 1,84 Millionen Kubikmeter Grundwasser förderte allein der Beregnungsverband Uetze III aus seinen Brunnen. Eine enorme Menge. Der Durchschnittsverbrauch pro Person in Niedersachsen lag 2019 bei 50,37 Kubikmetern. Legt man diesen zugrunde, benötigte der Verband in dem Hitzejahr fast doppelt so viel Grundwasser wie die Bürger der Kommune Uetze mit ihren rund 20.000 Einwohnern.

Gestattet hat die Region dem Beregnungsverband die Entnahme von bis zu zwei Millionen Kubikmetern im Jahr. Dieser schafft es damit in die Top 10 der höchsten genehmigten Wasserverbräuche in Hannover und dem Umland. Wie die Region mitteilt, hatte sie im Juni 2023 insgesamt einen Wasserverbrauch von 26 Millionen Kubikmetern für die Feldberegnung genehmigt. Das ist dreimal so viel wie die 8,66 Millionen Kubikmeter, die Industrie und Gewerbe dem Grundwasser aus Brunnen entnehmen dürfen.

Grundwasserstand sinkt

Die Grundwasserkörper, aus denen die Landwirte ihr Wasser beziehen, geraten angesichts des Klimawandels zunehmend unter Druck. „In den vergangenen fünf Jahren hatten wir vier Trockenjahre“, berichtet Heinrich Wrede, der Vorsitzende des Beregnungsverbandes Uetze III, dem 47 Betriebe mit 2500 Hektar Fläche angehören.

Zwar habe der regenreichere Sommer in diesem Jahr dazu geführt, dass sich der Grundwasserkörper etwas erholen konnte. Das reiche aber nicht aus, um die Verluste der Vorjahre zu kompensieren. „Früher wurden die fehlenden Niederschläge im Sommer im Verlaufe des Winters ausgeglichen. Das ist jetzt oft nicht mehr der Fall“, erklärt Wrede.

Benötigt Grundwasser: Kartoffelbauer Heinrich Wrede. © Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Kartoffeln brauchen Wasser

Die Landwirte seien „abhängig von der Feldberegnung. Ohne das Wasser würden wir Missernten haben“, sagt der Verbandsvorsitzende. Denn die meisten Betriebe in dem Zusammenschluss würden sich auf den Anbau von Hackfrüchten wie Kartoffeln und Zwiebeln konzentrieren, die auf höhere Wassermengen angewiesen seien.

Spitzenreiter im Bereich Industrie und Gewerbe mit genehmigten und auch verbrauchten 1,1 Millionen Kubikmetern Grundwasser im Jahr 2021 ist die Trockenhaltung der ehemaligen Mergelgrube HPC 2 in Misburg. Die Grube soll trocken gehalten werden, da sich darin ein wertvolles Biotop entwickelt hat. Das abgepumpte Grundwasser wird in den Stichkanal Misburg geleitet. So läuft es auch beim ehemaligen Tagebau HPC 1, der ein Naherholungsgebiet werden soll.

Zum Rechteinhaber der mit 800.000 Kubikmetern zweitgrößten genehmigten Menge macht die Region keine Angaben, da es sich dabei rechtlich um eine natürliche Person handele. Es folgt mit genehmigten 590.000 Kubikmetern Grundwasserentnahme die Raffinerie Avista Oil aus Dollbergen (Uetze), die sich auf die Wiederaufbereitung von Altöl spezialisiert hat.

Recycelt Altöl: Die Raffinerie Avista Oil in Dollbergen. © Quelle: Sven Warnecke

Wer in Niedersachsen am meisten verbraucht

Das alles ist jedoch kein Vergleich zum Grundwasserverbrauch anderer Unternehmen in Niedersachsen. Salzgitter Flachstahl etwa entnahm 2020 allein an seinem größten Brunnen mehr als 14,61 Millionen Kubikmeter. Das entspricht etwa dem Verbrauch von 290.000 Durchschnittsniedersachsen. Die Nordland Papierfabrik in Dörpen benötigte 4,74 Millionen Kubikmeter, so viel wie rund 94.000 Durchschnittsniedersachsen.

Braucht gewaltige Wassermengen: Die Salzgitter AG bei der Produktion von Stahl. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Die mit 320.000 Kubikmetern höchste Wassermenge in Hannover hat die Region der Continental AG genehmigt. Die tatsächliche Entnahme wich davon 2021 deutlich ab. Sie lag bei 125.000 Kubikmetern. „An unseren Standorten in Hannover wird ein Großteil des verwendeten Wassers in Kreislaufsystemen innerhalb von Produktionsprozessen zur Kühlung von Maschinen oder Produkten genutzt. Durch das Kreislaufsystem ist der Verbrauch verhältnismäßig gering“, erklärt Sprecher Marc Siedler. Im gesamten Konzern sei die Wasserentnahme 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Prozent gesunken.

Verwendet Wasser im Kreislaufsystem: Die Continental AG bei der Produktion in Hannover. © Quelle: Rainer Dröse

Bäderbetriebe Wunstorf dabei

Überraschend tauchen die Bäderbetriebe Wunstorf mit 256.000 genehmigten Kubikmetern in der Liste der größten gewerblichen Wasserverbraucher in der Region auf. Laut Geschäftsführer Christoph van Bebber muss das Wasser gefördert werden, um ein Aufschwimmen des Bades Wunstorf Elements zu verhindern. Dieses werde einem Vorfluter zugeführt, wo es wieder versickern könne.

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) darf pro Jahr 230.000 Kubikmeter Grundwasser entnehmen. Die große Menge begründet Sprecherin Simone Corpus mit den Tausenden Mitarbeitenden, Studierenden, Patientinnen und Patienten sowie Besuchenden, die sich dort aufhielten. Auch erfordere die Krankenhaushygiene für einen Großteil der Räume mehrere Reinigungen pro Tag.

Die öffentliche Wasserversorgung

Der höchste Wasserverbrauch in der Region Hannover mit genehmigten 79 Millionen Kubikmetern im Jahr entfällt auf die öffentliche Versorgung. Enercity darf allein im Fuhrberger Feld pro Jahr 36 Millionen Kubikmeter Grundwasser fördern. Dieses versorgt vor allem die Stadt Hannover.

Allerdings wird dieses Wasser nicht allein den privaten Haushalten zur Verfügung gestellt. Auch in dieser Menge sind Verbräuche von Industrie- und Gewerbebetrieben enthalten. Ein prominentes Beispiel ist VW Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen verbraucht zurzeit rund 480.000 Kubikmeter Wasser im Jahr und bezieht dieses laut Sprecher Tobias Salzmann „direkt von Enercity“. Seit 2000 sei es gelungen, den Wasserverbrauch im Werk zu halbieren. Früher etwa sei Lackierstaub aus der Luft gewaschen worden, mittlerweile werde dieser herausgefiltert.

Hat schon viel Wasser gespart: VW Nutzfahrzeuge in seinem Werk in Stöcken. © Quelle: VWN

Wasserrabatte für Wirtschaft

Bei den Gebühren für die Entnahme von Grundwasser gibt es große Unterschiede. Während für die öffentliche Wasserversorgung in Niedersachsen 0,15 Euro pro Kubikmeter fällig werden, muss die Industrie mit 0,074 Euro pro Kubikmeter nur die Hälfte zahlen. Für die Feldberegnung sind es sogar nur 0,014 Cent pro Kubikmeter, knapp zehn Prozent des Preises für die öffentliche Versorgung.

Zwar hat das Land inflationsbedingt eine Erhöhung der Wasserentnahmegebühren angekündigt. Trotz wegen des Klimawandels zunehmender Konflikte um Grundwasser will es aber an deutlich niedrigeren Preisen für die Industrie und die Landwirtschaft festhalten. „Um die Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher und gewerblicher Betriebe mit wasserintensiver Nutzung nicht übermäßig zu belasten, sind bei der Differenzierung der Entgeltsätze auch wirtschaftliche Elemente berücksichtigt“, teilt das Umweltministerium mit. Dieses befürchtet bei höheren Gebühren eine „erdrosselnde Wirkung“ auf Betriebe, die besonders viel Wasser benötigen.

Im Falle des Beregnungsverbandes Uetze III waren es laut dem Vorsitzenden Heinrich Wrede rund 25.000 Euro, die dieser für die in 2022 verbrauchten 1,84 Millionen Kubikmeter an die Region überweisen musste. „Das ist ein Kostenfaktor“, sagt Wrede. Dass bei den Grundwassergebühren Unterschiede gemacht werden, hält er für gerechtfertigt: „Man darf nicht vergessen: Wir produzieren Lebensmittel!“

