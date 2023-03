﻿Kickboxen für Anfängerinnen – so lief der Selbstversuch

Zum Internationalen Frauentag am Mittwoch, 8. März, nimmt unter anderem die Fightschool Hannover an einer bundesweiten Aktion teil, bei der Frauen kostenlos an einem Kickbox-Schnuppertraining teilnehmen können, initiiert vom Startup Chinkalla. Ziel: Mehr Frauen für den Kampfsport zu begeistern und so ihr Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Mitarbeiterin Jule Trödel machte den Versuch.

Vahrenwald. Mit einem mulmigen Gefühl stehe ich am Rand der grauen Matte in der Fightschool in Vahrenwald. Es ist kurz vor 18 Uhr und immer mehr Menschen, vor allem junge Männer, versammeln sich an dieser Stelle. Vereinzelt mischen sich Frauen darunter. Einige reden miteinander, andere dehnen sich und wieder andere bandagieren schon einmal ihre Hände. Alle begegnen sich mit Respekt.

Dann stellen sich alle nebeneinander auf die Matte. Die Trainingsstunde, die 90 Minuten lang sein wird, beginnt. In der Mitte, zwischen den 30 bis 40 Teilnehmenden, stehen zwei Frauen: Kristina Niehus, genannt Tina und Dilara Kocak. Beide sind aktive Kickboxerinnen und arbeiteten nebenbei seit mehreren Jahren als Trainerinnen im Verein. Sie werden die kommende Stunde leiten.

Zuschlagen ist nicht einfach: Jule Trödel macht den Selbsttest beim Boxtraining, Trainerin Kristina Niehus hilft. © Quelle: Nancy Heusel

Und schon geht es los. Alle verteilen sich und beginnen sich locker zu bewegen. Ein bisschen Fußarbeit, vereinzelte Schläge und Kniehiebe – aber nicht gegen einen Gegner oder Sandsack, sondern erst einmal frei in der Luft. Ich stehe etwas verloren dazwischen und weiß nicht so recht, wie ich mich bewegen soll. Schnell kommt Dilara und gibt mir ein paar Tipps zur Grundhaltung. Linke Hand hoch, linkes Bein vor und immer in Bewegung bleiben. „Und sonst: Einfach bei den anderen schauen und nachmachen“, empfiehlt sie. Also sehe ich mich kurz um und beginne mich zu bewegen. Am Anfang komme ich mir etwas doof und lächerlich vor, doch kurz darauf verfliegt diese Unsicherheit. Stattdessen habe ich das Gefühl, mich in die Menge einzufügen. „Auf der Matte sind eben alle gleich“, sagt Tina später, als ich ihr von diesem Gefühl erzähle.

Kondition ist wichtig

Nach ein paar Minuten, in denen sich alle auf der Stelle locker gemacht haben, beginnt das richtige Aufwärmen, das eigentlich mehr ein Konditionstraining ist. Abwechselnd machen wir alle gemeinsam zehn Kniebeuge, zehn Sit-Ups und zehn Burpees. Das ist eine Übung, bei der man sich einmal ganz flach auf den Bauch legt, wieder aufrichtet und dann hochspringt. Zwischen den einzelnen Übungen wird auf der Stelle gejoggt und in die Luft geboxt. Das Ganze dauert etwa eine viertel Stunde und bringt mich ganz schön an meine Grenzen. „Kondition ist beim Kickboxen super wichtig“, erklärt Tina. Deswegen gehöre ein Ganzkörpertraining, bei dem der Puls über längere Zeit hochgehalten wird, zu jeder Kickboxstunde dazu.

Bein hoch: Jule Trödel macht den Selbsttest beim Boxtraining, Trainerin Kristina Niehus stoppt. © Quelle: Nancy Heusel

„Ich glaube, dass viele Anfänger erst einmal Angst vor dieser Anstrengung haben“, sagt sie. Denn natürlich sei es gerade in den ersten Trainingsstunden extrem hart. Kickboxen sei ein sehr athletischer Sport und halte den Körper fit. Aber auch mental entwickele man sich durchs Kickboxen weiter. „Im Training selbst erlernen die Sportler durchzuhalten, diszipliniert zu arbeiten und über ihre Grenzen zu gehen, aber auch abseits der Halle gibt das Training Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.“

Jede trainiert auf ihrem Level

Mit dem Schweiß auf der Stirn geht es nach dem anfänglichen Konditionsblock hinein ins Partnertraining. Alle ziehen sich die ledernen Handschuhe und Schienbeinschützer an und bilden Paare. Dabei tun sich immer zwei Sportler zusammen, die in etwa auf dem gleichen Trainingsstand sind. „Keine Sorge! Hier wird kein Anfänger mit einem Profi zusammengeschmissen“, entwarnt Tina. Jeder trainiere individuell auf seinem Level. Dafür gibt Dilara immer wieder Kombinationen vor, die die einzelnen Paare ausführen und sich dabei gegenseitig korrigieren. Dilara lässt ihre Augen ebenfalls durch die Menge wandern und gibt Verbesserungstipps, sobald sie etwas sieht, das besser gemacht werden kann.

Erfolgserlebnisse kommen später

Ich mache in der Zwischenzeit ein paar der Übungen mit Tina. Zunächst einzelne Schläge auf die Pratze, also auf eine Art gepolstertes Kissen. Es fühlt sich ungewohnt an, und ich muss mich erst einmal überwinden, wirklich zuzuschlagen. Doch dann macht es auch Spaß. „Ausatmen!“, erinnert mich Tina zwischen zwei Schlägen. „Und immer ein Schritt machen“, fordert sie mich auf. „Die Hand musst du mehr eindrehen und etwas weiter vor dein Gesicht halten“, korrigiert sie weiter. Obwohl ich immer Sport gemacht habe und deswegen mit Koordinationsübungen aller Art vertraut bin, gibt es ganz schön viel auf einmal zu beachten. So eine latente Überforderung sei am Anfang aber ganz normal, sagt Tina. Wie in vermutlich jeder Sportart braucht es einfach ein bisschen Übung, bis man den Dreh raushat. Davon sollte sich aber niemand demotivieren oder gar abschrecken lassen. „Wenn man es dann erst mal schafft, ist das ein super Erfolgserlebnis“, verspricht sie.

Ohne aufwärmen geht’s nicht: Jule Trödel macht den Selbsttest beim Box-Training. © Quelle: Nancy Heusel

Am Ende gehen wir noch mal kurz in den Ring. Aber nicht um zu kämpfen, sondern um ein paar Kicks mit den Beinen zu üben. Wieder braucht es ein, zwei Versuche, bis ich verstanden habe, was ich machen soll, aber dann fühlt es sich richtig gut an. Der Sport hat etwas Befreiendes und ist sicher eine gute Möglichkeit, um den Kopf freizubekommen. Außerdem kann man sich richtig auspowern und seinen Körper herausfordern.

Bevor ich mich schließlich von Tina verabschiede, habe ich aber noch eine Frage an sie: „Tut Kickboxen eigentlich weh?“ Denn davon habe ich in meinem Training – zugegeben – nichts gespürt. Ihre Antwort ist aber eindeutig: ja. Vor allem am Anfang müsse sich der Körper an den Sport und die Belastung gewöhnen. Da gehörten blaue Flecken dazu. „Einen Schlag abzubekommen, macht dich aber nicht kaputt“, betont sie immer wieder. Als Trainerin sei es ihre Aufgabe das Risiko, wie schwer und schmerzhaft eine Übung ist, so einzuschätzen, dass es für jeden Teilnehmenden passt.

Um an der kostenlosen Probestunde am 8. März teilzunehmen, ist eine Anmeldung unter www.fightschoolhannover.de notwendig.