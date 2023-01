﻿„Himmlisch, dass es das gibt“: Kostenlose Essen für Obdachlose in Hannover

In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in der Lavesallee gibt täglich kostenlose und warme Speisen für wohnungslose Männer und Frauen. Dafür braucht es Spenden – und Ehrenamtliche.

Hannover. Es gibt Grünkohl mit Bregenwurst und Kartoffeln. Allein der Duft zaubert den Männern und Frauen ein Lächeln aufs Gesicht, während sie in der Schlange auf ihre Portion warten, immer noch in Mänteln, Schal und Mütze gekleidet, so wie sie sie den ganzen Tag auf der Straße getragen haben. Geduldig warten sie in der ökumenischen Essensausgabe der evangelisch-reformierten Gemeinde in der Lavesallee – noch bis zum 17. März können Wohnungslose hier täglich von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr eine kostenlose warme Mahlzeit bekommen.

Seit mehr als 30 Jahren gibt es das Projekt bereits, das vom Diakonischen Werk Hannover koordiniert wird. Seit Jahresbeginn hat die Ausgabe geöffnet und so langsam spricht sich das Angebot herum. „In der ersten Woche dieses Jahres waren es am ersten Tag noch 60 Besucher und am Ende der Woche 90“, sagt Hedwig Niederstucke von der katholischen Pfarrgemeinde St. Heinrich. Positiver Nebeneffekt: Die Gäste kennen sich und kommen beim Mittagessen gut ins Gespräch.

Geduldiges Anstehen: Das Angebot der ökumenischen Essenausgabe hat sich unter Wohnungslosen bereits herumgesprochen. © Quelle: Tobias Wölki

Auf diese Gespräche untereinander verweist auch Jamal Keller, aktiv in der zentralen Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Hannover. „Hier gibt es nicht nur warmes Essen und Getränke, sondern auch warme Worte.“ Dafür seien auch die Ehrenamtlichen vor Ort verantwortlich, welche mit den Besuchern das Gespräch suchen. Dafür ist Keller sehr dankbar. Unterstützt wird das Projekt außerdem von Spenden – und zahlreichen Ehrenamtlichen.

So wie Anne Harmanis: „Das ist meine Kirchengemeinde und die möchte ich gerne unterstützen“, begründet sie ihr Engagement schlicht. Außerdem hoffe sie „die Welt ein bisschen besser zu machen.“ Jamal Keller vom Diakonischen Werk hofft auf weitere Menschen, die sich engagieren wollen: Schon einmal im Monat zu helfen sei ein wichtiger Baustein.

Auch bei den wohnungslosen Männern und Frauen kommt das Angebot gut an. „Ich bin sehr zufrieden, das ist himmlisch, dass es das gibt. Ich hoffe, dass die Essenausgabe jedes Jahr so weitergeht“, zeigt sich einer von ihnen begeistert.

Von Thore Kessal